Какой церковный праздник в воскресенье, 1 июня: почему сегодня нельзя рано просыпаться

1 июня верующие чтят память святого мученика Юстина Философа. Он проповедовал христианство и помогал верующим.

В этот день наши предки проводили время вместе с семьей. О запретах и приметах на 1 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого мученика Юстина Философа

Он родился в симерийском городе Сихеме в семье язычников. Еще с детства Юстин отличался глубоким умом и любовью к знаниям. Изучив все основные философские школы, юноша понял, что ни одна из них не раскрывает истины. После разговора с одним старцем святой решил посвятить жизнь служению Богу. Так, в 30-летнем возрасте Юстин принял христианство и начал проповедовать Евангелие. Кроме этого, он путешествовал по Римской империи, открыл христианскую школу и отрицал языческие учения. Как-то в Риме человек, по имени Крискент, обвинил Юстина во многих ложных вещах. В связи с этим святого схватили и заключили в тюрьму. После этого Юстин погиб мученической смертью.

Что нельзя делать

Не следует рано просыпаться, потому что тогда скоро заболеете.

Не стоит сплетничать, конфликтовать и завидовать.

Нельзя заниматься ремонтом.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы

Если увидите радугу на небе, то ожидайте дождей.

Если небо звездное, то в этом году будет хороший урожай.

Если на улице холодно, то летом будет неурожай.

Если утром услышите пение птиц, то в ближайшее время будет тепло.

Что еще отмечают

Всемирный день родителей. Его ежегодно отмечают 1 июня. Этот праздник был установлен в 2012 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Главная цель Всемирного дня родителей – подчеркнуть роль семьи в формировании общечеловеческих ценностей.