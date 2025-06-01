Какой церковный праздник в воскресенье, 1 июня: почему сегодня нельзя рано просыпаться
- 1 июня верующие чтят память святого мученика Юстина Философа, который проповедовал христианство и погиб мученической смертью.
- Сегодня также отмечают Международный день защиты детей.
1 июня верующие чтят память святого мученика Юстина Философа. Он проповедовал христианство и помогал верующим.
В этот день наши предки проводили время вместе с семьей. О запретах и приметах на 1 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого мученика Юстина Философа
Он родился в симерийском городе Сихеме в семье язычников. Еще с детства Юстин отличался глубоким умом и любовью к знаниям. Изучив все основные философские школы, юноша понял, что ни одна из них не раскрывает истины. После разговора с одним старцем святой решил посвятить жизнь служению Богу. Так, в 30-летнем возрасте Юстин принял христианство и начал проповедовать Евангелие. Кроме этого, он путешествовал по Римской империи, открыл христианскую школу и отрицал языческие учения. Как-то в Риме человек, по имени Крискент, обвинил Юстина во многих ложных вещах. В связи с этим святого схватили и заключили в тюрьму. После этого Юстин погиб мученической смертью.
Что нельзя делать
- Не следует рано просыпаться, потому что тогда скоро заболеете.
- Не стоит сплетничать, конфликтовать и завидовать.
- Нельзя заниматься ремонтом.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
Народные приметы
- Если увидите радугу на небе, то ожидайте дождей.
- Если небо звездное, то в этом году будет хороший урожай.
- Если на улице холодно, то летом будет неурожай.
- Если утром услышите пение птиц, то в ближайшее время будет тепло.
Что еще отмечают
Всемирный день родителей. Его ежегодно отмечают 1 июня. Этот праздник был установлен в 2012 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Главная цель Всемирного дня родителей – подчеркнуть роль семьи в формировании общечеловеческих ценностей.