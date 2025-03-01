1 марта – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выходить на улицу вечером

1 марта верующие чтят память преподобномученицы Евдокии. Сперва она вела греховный образ жизни, но впоследствии приняла крещение.

В этот день наши предки занимались тяжелым трудом и встречали первый день весны. О запретах и приметах на 1 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобномученицы Евдокии

Она родилась в городе Илиополь Финикийском. Девушка вела греховную жизнь, пока не услышала в доме, как кто-то читает Священное Писание. Это оказался мужчина, по имени Герман, слова которого поразили Евдокию. С тех пор женщина начала интересоваться христианским учением, слушать молитвы старца, благодаря чему поняла, что хочет избавиться от своих грехов. Евдокия придерживалась поста, молилась, а впоследствии приняла крещение. Через некоторое время она раздала свое имущество бедным и ушла в монастырь, где стала его настоятельницей. Святая обладала даром, который позволял ей возвращать к жизни людей. Евдокия обратила многочисленное количество язычников в христианство, пока не усилились гонения на верующих. Правитель Викентий приказал схватить и казнить женщину. Евдокии отсекли голову.

Что нельзя делать

Не стоит выходить на улицу вечером, потому что привлечете нечистую силу в дом.

Не следует сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется планировать будущее.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы народные приметы

Если на улице ветрено, то летом часто будет идти дождь.

Если на улице метель, то весна будет продолжительной.

Если сегодня хорошая погода, то в этом году будет обильный урожай.

Если выпадет снег, то осенью найдете много грибов в лесу.

Что еще отмечают

День траура по людям с инвалидностью. Его ежегодно отмечают с 2012 года по инициативе Зои Гросс, директора с адвокации Сети самозащиты людей с аутизмом. Главная цель этого дня – привлечь внимание людей к проблеме убийства детей и взрослых с инвалидностью.