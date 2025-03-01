У цей день наші предки займалися важкою працею та зустрічали перший день весни. Про заборони й прикмети на 1 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Не пропустіть Календар релігійних свят на березень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті преподобномучениці Євдокії

Вона народилася в місті Іліополь Фінікійському. Дівчина вела гріховне життя, поки не почула в будинку, як хтось читає Святе Письмо. Це виявився чоловік, на ім'я Герман, слова якого вразили Євдокію. Відтоді жінка почала цікавитися християнським вченням, слухати молитви старця, завдяки чому зрозуміла, що хоче позбутися своїх гріхів. Євдокія дотримувалася посту, молилася, а згодом прийняла хрещення. Через деякий час вона роздала своє майно бідним і пішла в монастир, де стала його настоятелькою. Свята володіла даром, який дозволяв їй повертати до життя людей. Євдокія навернула численну кількість язичників до християнства, поки не посилилися гоніння на вірян. Правитель Вікентій наказав схопити та стратити жінку. Євдокії відтяли голову.

Що не можна робити

Не варто виходити на вулицю ввечері, бо привабите нечисту силу в дім.

Не слід лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується планувати майбутнє.

Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо надворі вітряно, то влітку часто дощитиме.

Якщо на вулиці заметіль, то весна буде тривалою.

Якщо сьогодні гарна погода, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо випаде сніг, то восени знайдете багато грибів у лісі.

Що ще відзначають

День жалоби за людьми з інвалідністю. Його щорічно відзначають з 2012 року за ініціативою Зої Гросс, директорки з адвокації Мережі самозахисту людей з аутизмом. Головна мета цього дня – привернути увагу людей до проблеми вбивства дітей і дорослих з інвалідністю.