Какой церковный праздник в субботу, 10 мая: почему сегодня нельзя пить много алкоголя

10 мая верующие чтят память святого апостола Симона Зилота. Он проповедовал христианство во многих странах мира и погиб мученической смертью.

В этот день наши предки работали на огороде. О запретах и приметах на 10 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти апостола Симона Зилота

О жизни святого сохранилось немного информации до наших дней. Однако известно, что он родился в селе Кане Галилейской и был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Симон имел прозвища Кананит и Зилот, которые указывают на его происхождение или на соблюдение иудейского закона. Что интересно, первое чудо Сына Божьего, а именно превращение воды в вино, произошло в доме Симона. По преданию, в день Пятидесятницы апостол получил дар Святого Духа. После этого Симон отправился проповедовать христианское учение в Иудею, Египет, Ливию и Великобританию. Известно, что мужчина погиб мученической смертью.

Что нельзя делать

Не следует бездельничать и лениться.

Нельзя совершать дорогие покупки.

Не стоит оскорблять других и желать им зла.

Не рекомендуется пить много алкоголя, потому что привлечете смерть в семью.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то такая же погода будет и летом.

Если увидите радугу, то в этом году будет щедрый урожай меда.

Если на траве будет лежать роса, то будет хороший урожай фруктов.

Если услышите гром, то в июне будет холодно.

Что еще отмечают

Всемирный день движения для здоровья. Его ежегодно отмечают 10 мая. Этот праздник установили в 2003 году по инициативе стран, которые входят во Всемирную организацию здравоохранения. Главная цель этого дня – повысить осведомленность людей о важности физической активности в жизни.

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