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11 февраля, 07:00
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11 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выгонять кошек на улицу

Влада Пономарева

11 февраля верующие чтят память святого священномученика Власия, епископа Севастийского. Он был известен своей праведной жизнью.

В этот день наши предки старались не выходить из дома вечером, потому что верили, что на улице царят злые духи. О запретах и приметах 11 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти священномученика Власия

Он был епископом Севастийским, который преданно служил Богу. Мужчина неоднократно помогал нуждающимся, посещал заключенных и поддерживал мучеников. Когда начались гонения на христиан, Власий укрывался на горе Аргеос. Там святой исцелял больных животных, пока о его тайнике не узнали язычники. После этого мужчину схватили, жестоко избили и бросили в тюрьму. Впоследствии Власий претерпел страшные мучения, а перед смертью молился обо всем мире. Святому отсекли голову, а его мощи перенесли во время крестовых походов.

Что нельзя делать

  • Не следует сквернословить и конфликтовать.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Не стоит выгонять кошек на улицу, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.
  • Не рекомендуется употреблять алкоголь и курить.

Народные приметы

  • Если сегодня выпадет много снега, то весна будет холодной.
  • Если увидите на улице сосульки, то весна придет поздно.
  • Если услышите гром, то скоро будет ветрено.
  • Если на небе хорошо видны звезды, то летом часто будет дождливо.

Что еще отмечают

Международный день женщин и девочек в науке. Этот праздник начали отмечать в 2015 году по инициативе Организации Объединенных Наций. Главная цель дня – достичь гендерного равенства и расширить права и возможности женщин.