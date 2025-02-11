11 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выгонять кошек на улицу

11 февраля верующие чтят память святого священномученика Власия, епископа Севастийского. Он был известен своей праведной жизнью.

В этот день наши предки старались не выходить из дома вечером, потому что верили, что на улице царят злые духи. О запретах и приметах 11 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти священномученика Власия

Он был епископом Севастийским, который преданно служил Богу. Мужчина неоднократно помогал нуждающимся, посещал заключенных и поддерживал мучеников. Когда начались гонения на христиан, Власий укрывался на горе Аргеос. Там святой исцелял больных животных, пока о его тайнике не узнали язычники. После этого мужчину схватили, жестоко избили и бросили в тюрьму. Впоследствии Власий претерпел страшные мучения, а перед смертью молился обо всем мире. Святому отсекли голову, а его мощи перенесли во время крестовых походов.

Что нельзя делать

Не следует сквернословить и конфликтовать.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Не стоит выгонять кошек на улицу, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.

Не рекомендуется употреблять алкоголь и курить.

Народные приметы

Если сегодня выпадет много снега, то весна будет холодной.

Если увидите на улице сосульки, то весна придет поздно.

Если услышите гром, то скоро будет ветрено.

Если на небе хорошо видны звезды, то летом часто будет дождливо.

Что еще отмечают

Международный день женщин и девочек в науке. Этот праздник начали отмечать в 2015 году по инициативе Организации Объединенных Наций. Главная цель дня – достичь гендерного равенства и расширить права и возможности женщин.