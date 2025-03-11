11 марта – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя думать о будущем
11 марта верующие чтят память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. При жизни он написал много религиозных произведений, в частности "Житие преподобной Марии Египетской" и "Объяснение на Литургию".
В этот день наши предки строили и устанавливали кормушки для птиц. О запретах и приметах на 11 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
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День памяти святителя Софрония, патриарха Иерусалимского
Он родился в Дамаске и еще с ранних лет начал увлекаться изучением наук. Через некоторое время Софроний начал жить в Иерусалиме, где начал путешествовать по монастырям вместе с иеромонахом Иоанном. Впоследствии святые отправились в Антиохию и Египет, ведь пытались спастись от персидских набегов. Как-то Софроний сильно заболел, но преданность вере позволила ему вылечиться. По преданию, в 634 году его избрали патриархом Иерусалима. Мужчина продолжал служить на благо церкви до самой смерти.
Что нельзя делать
- Не стоит думать о будущем, потому что тогда запланированное не осуществится.
- Не следует спорить и ссориться с родными.
- Не рекомендуется начинать делать новые дела.
- Нельзя переедать.
Народные приметы
- Если увидите стаю птиц, то вскоре будет холодно.
- Если на улице ветрено, то ожидайте потепления.
- Если на небе хорошо видны звезды, то летом редко будет идти дождь.
- Если птицы уже вернулись из теплых краев, то в этом году будет обильный урожай.
Что еще отмечают
Международный день сантехника. Его основали в 2010 году по инициативе Всемирного совета сантехников. Главная цель этого праздника – напомнить людям о важности этой профессии в современном мире.