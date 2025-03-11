11 марта – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя думать о будущем

11 марта верующие чтят память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. При жизни он написал много религиозных произведений, в частности "Житие преподобной Марии Египетской" и "Объяснение на Литургию".

В этот день наши предки строили и устанавливали кормушки для птиц. О запретах и приметах на 11 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти святителя Софрония, патриарха Иерусалимского

Он родился в Дамаске и еще с ранних лет начал увлекаться изучением наук. Через некоторое время Софроний начал жить в Иерусалиме, где начал путешествовать по монастырям вместе с иеромонахом Иоанном. Впоследствии святые отправились в Антиохию и Египет, ведь пытались спастись от персидских набегов. Как-то Софроний сильно заболел, но преданность вере позволила ему вылечиться. По преданию, в 634 году его избрали патриархом Иерусалима. Мужчина продолжал служить на благо церкви до самой смерти.

Что нельзя делать

Не стоит думать о будущем, потому что тогда запланированное не осуществится.

Не следует спорить и ссориться с родными.

Не рекомендуется начинать делать новые дела.

Нельзя переедать.

Народные приметы

Если увидите стаю птиц, то вскоре будет холодно.

Если на улице ветрено, то ожидайте потепления.

Если на небе хорошо видны звезды, то летом редко будет идти дождь.

Если птицы уже вернулись из теплых краев, то в этом году будет обильный урожай.

Что еще отмечают

Международный день сантехника. Его основали в 2010 году по инициативе Всемирного совета сантехников. Главная цель этого праздника – напомнить людям о важности этой профессии в современном мире.