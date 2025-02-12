Какой церковный праздник в среду, 12 февраля: почему сегодня нельзя начинать новые дела

12 февраля верующие чтят память святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. Он принимал участие во II Вселенском Соборе.

В этот день наши предки ходили на рыбалку и готовили рыбные блюда. О запретах и приметах 12 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого Мелетия, архиепископа Антиохийского

Сначала он был епископом Севастийским, а через некоторое время стал – Антиохийским. Мужчина долго боролся с арианами и защищал веру. Мелетия несколько раз лишали должности из-за врагов, которым удавалось склонить императора на свою сторону. Что интересно, святой рукоположил в диаконы Василия Великого. Когда к власти пришел Юлиан II Отступник, Мелетия снова изгнали, из-за чего ему пришлось скрываться. Однако во время правления императора Иовиана святого вернули на пост епископа. Мелетий написал трактат "Изложение веры" и принял участие во II Вселенском Соборе. Перед его началом он сказал: "Три ипостаси понимаем, о едином же существе говорим". По преданию, во время этого Собора святой Мелетий отошел в вечность.

Что нельзя делать

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Не следует отказывать в помощи бедным и нуждающимся.

Не рекомендуется начинать новые дела, потому что тогда притянете неудачи.

Нельзя желать другим людям зла и сплетничать.

Народные приметы народные приметы

Если увидите много звезд на небе, то в этом году будет хороший урожай.

Если деревья покрыты инеем, то вскоре потеплеет.

Если услышите пение воробьев, то ожидайте оттепели.

Если на улице холодно, то в марте будет тепло.

Что еще отмечают

День Дарвина или Международный день науки и гуманизма. Этот праздник ежегодно отмечают 12 февраля. Что интересно, эту дату выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день в 1809 году родился ученый Чарльз Дарвин, основоположник теории эволюции и теории естественного отбора. Главная цель праздника – поощрить людей к изучению принципов научного мышления.