Какой церковный праздник в среду, 12 февраля: почему сегодня нельзя начинать новые дела
12 февраля верующие чтят память святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. Он принимал участие во II Вселенском Соборе.
В этот день наши предки ходили на рыбалку и готовили рыбные блюда. О запретах и приметах 12 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого Мелетия, архиепископа Антиохийского
Сначала он был епископом Севастийским, а через некоторое время стал – Антиохийским. Мужчина долго боролся с арианами и защищал веру. Мелетия несколько раз лишали должности из-за врагов, которым удавалось склонить императора на свою сторону. Что интересно, святой рукоположил в диаконы Василия Великого. Когда к власти пришел Юлиан II Отступник, Мелетия снова изгнали, из-за чего ему пришлось скрываться. Однако во время правления императора Иовиана святого вернули на пост епископа. Мелетий написал трактат "Изложение веры" и принял участие во II Вселенском Соборе. Перед его началом он сказал: "Три ипостаси понимаем, о едином же существе говорим". По преданию, во время этого Собора святой Мелетий отошел в вечность.
Что нельзя делать
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
- Не следует отказывать в помощи бедным и нуждающимся.
- Не рекомендуется начинать новые дела, потому что тогда притянете неудачи.
- Нельзя желать другим людям зла и сплетничать.
Народные приметы народные приметы
- Если увидите много звезд на небе, то в этом году будет хороший урожай.
- Если деревья покрыты инеем, то вскоре потеплеет.
- Если услышите пение воробьев, то ожидайте оттепели.
- Если на улице холодно, то в марте будет тепло.
Что еще отмечают
День Дарвина или Международный день науки и гуманизма. Этот праздник ежегодно отмечают 12 февраля. Что интересно, эту дату выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день в 1809 году родился ученый Чарльз Дарвин, основоположник теории эволюции и теории естественного отбора. Главная цель праздника – поощрить людей к изучению принципов научного мышления.