У цей день наші предки ходили на риболовлю та готували рибні страви. Про заборони й прикмети 12 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Не пропустіть Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті святого Мелетія, архієпископа Антіохійського

Спершу він був єпископом Севастійським, а через деякий час став – Антіохійським. Чоловік довго боровся з аріанами та захищав віру. Мелетія кілька разів позбавляли посади через ворогів, яким вдавалося схилити імператора на свій бік. Що цікаво, святий висвятив у диякони Василія Великого. Коли до влади прийшов Юліан II Відступник, Мелетія знову вигнали, через що йому довелося переховуватися. Однак під час правління імператора Йовіана святого повернули на пост єпископа. Мелетій написав трактат "Виклад віри" та взяв участь в II Вселенському Соборі. Перед його початком він сказав: "Три іпостасі розуміємо, про єдину ж істоту розмовляємо". За переказами, під час цього Собору святий Мелетій відійшов у вічність.

Що не можна робити

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не слід відмовляти у допомозі бідним і нужденним.

Не рекомендується починати нові справи, бо тоді притягнете невдачі.

Не можна бажати іншим людям зла та пліткувати.

Народні прикмети

Якщо побачите багато зірок на небі, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо дерева вкриті інеєм, то незабаром потепліє.

Якщо почуєте спів горобців, то очікуйте відлиги.

Якщо надворі холодно, то в березні буде тепло.

Що ще відзначають

День Дарвіна або Міжнародний день науки й гуманізму. Це свято щорічно відзначають 12 лютого. Що цікаво, цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день у 1809 році народився вчений Чарльз Дарвін, основоположник теорії еволюції та теорії природного відбору. Головна мета свята – заохотити людей до вивчення принципів наукового мислення.