12 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя тратить много денег

12 июня верующие чтят память преподобного Онуфрия Великого. Он 60 лет провел в пустыне, где совершал различные подвиги.

В этот день наши предки шли на рыбалку. О запретах и приметах на 12 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Онуфрия Великого

Еще в раннем возрасте он захотел посвятить свою жизнь служению Господу. Именно поэтому Онуфрий отправился в монастырь, в Фиваиде, где воспитывался в течение длительного времени и узнал о подвигах отшельников. Однажды святой увидел ангела, который провел того в пустыню. Там Онуфрий познакомился со старцем, который научил его подвигов и духовной борьбы. Святой прожил в полном уединении 60 лет, а затем встретился с другим пустынником – преподобным Пафнутием. Онуфрий рассказал ему о своей жизни и перед смертью благословил сообщить об этом другим ради их спасения. После молитвы святой мирно отошел в вечность.

Что нельзя делать

Не следует спорить и ссориться с родными.

Нельзя занимать или брать деньги в долг.

Не стоит рассказывать кому-то о своих планах.

Не рекомендуется тратить много денег, потому что тогда привлечете финансовые трудности.

Народные приметы

Если на улице туманно, то ожидайте потепления.

Если небо облачное, то скоро пойдет дождь.

Если в лесу увидите много белок, то вскоре будет непогода.

Если вечером небо будет красным, то в ближайшее время ожидайте хорошей погоды.

Что еще отмечают

День работника фондового рынка Украины. Его ежегодно отмечают 12 июня. Что интересно, этот праздник установил Указ тогдашнего Президента Украины Виктора Ющенко в 2008 году. Главная цель этого дня – почтить деятельность специалистов, которые делают значительный вклад в ускорение экономических реформ и создание рыночной экономики страны.

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