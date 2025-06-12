У цей день наші предки йшли на риболовлю. Про заборони й прикмети на 12 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Онуфрія Великого

Ще в ранньому віці він захотів присвятити своє життя служінню Господу. Саме тому Онуфрій вирушив у монастир, у Фіваїді, де виховувався протягом тривалого часу та дізнався про подвиги пустельників. Одного дня святий побачив ангела, який провів того до пустелі. Там Онуфрій познайомився зі старцем, який навчив його подвигів та духовної боротьби. Святий прожив у повному усамітненні 60 років, а згодом зустрівся з іншим пустельником – преподобним Пафнутієм. Онуфрій розповів йому про своє життя й перед смертю благословив повідомити про це інших заради їхнього порятунку. Після молитви святий мирно відійшов у вічність.

Що не можна робити

Не слід сперечатися та сваритися з рідними.

Не можна позичати або брати гроші у борг.

Не варто розповідати комусь про свої плани.

Не рекомендується витрачати багато грошей, бо тоді привабите фінансові труднощі.

Народні прикмети

Якщо надворі туманно, то очікуйте на потепління.

Якщо небо хмарне, то скоро піде дощ.

Якщо в лісі побачите багато білок, то незабаром буде негода.

Якщо ввечері небо буде червоним, то найближчим часом очікуйте гарної погоди.

Що ще відзначають

День працівника фондового ринку України. Його щорічно відзначають 12 червня. Що цікаво, це свято встановив Указ тодішнього Президента України Віктора Ющенка у 2008 році. Головна мета цього дня – вшанувати діяльність фахівців, які роблять значний внесок у прискорення економічних реформ та створення ринкової економіки країни.

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