Какой церковный праздник в среду, 12 марта: почему сегодня нельзя открывать окна вечером

12 марта верующие чтят память преподобного Феофана Исповедника. Он занимался написанием религиозных произведений и строительством монастырей.

В этот день наши предки ходили в храмы, где ставили свечи за умерших родственников. О запретах и приметах на 12 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти преподобного Феофана Исповедника

Он родился в богатой семье в Константинополе. В раннем возрасте парень потерял отца, поэтому стал получать образование и работать в императорском дворе. Однако впоследствии Феофан понял, что хочет посвятить свою жизнь служению Богу, поэтому решил принять монашество. Мужчина основал много монастырей и начал заниматься написанием произведений, самым известным из которых является "Хронография". Кроме этого, Феофан участвовал в VII Вселенском Соборе и постоянно защищал православие. Во время иконоборчества святого схватили и посадили в тюрьму. Мужчина отошел в вечность в темнице.

Что нельзя делать

Не стоит стричь ногти и волосы.

Не следует сквернословить и конфликтовать.

Нельзя лениться.

Не рекомендуется открывать окна вечером, потому что существует риск запустить нечистую силу в дом.

Народные приметы

Если увидите стаю птиц, то ожидайте потепления.

Если на улице солнечно, то летом часто будет идти дождь.

Если утром заметите иней на деревьях, то в июне будет холодно.

Если на улице туманно, то в этом году будет хороший урожай.

Что еще отмечают

Всемирный день борьбы с киберцензурой. Его создали в 2008 году по инициативе организаций: "Международная амнистия" и "Репортер без границ". Главная цель праздника – поощрить людей говорить больше о свободе слова и равных возможностях в сети.

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