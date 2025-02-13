13 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя рассказывать о своих планах
13 февраля верующие чтят память святого преподобного Мартиниана. Он считается покровителем семейного счастья и защиты от соблазнов.
В этот день наши предки отправлялись на кладбище и посещали могилы умерших родственников. О запретах и приметах 13 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Мартиниана
Он жил примерно в IV-V веках в Палестине. В юном возрасте Мартиниан решил посвятить свою жизнь служению Богу, поэтому отправился в пустыню. Там он боролся с искушениями и много молился, за что получил дар исцеления. Как-то к Мартиниану пришла женщина, которая пыталась его соблазнить, но мужчина ей отказал. В этот момент она признала свою ошибку, попросила прощения и пошла в храм. Именно поэтому святого считают покровителем семей и защиты от соблазнов. Впоследствии Мартиниан начал жить на необитаемом острове, а затем отправился в Афины. Как-то мужчина сильно заболел и через некоторое время умер, потому что не смог больше противостоять болезни.
Что нельзя делать
- Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
- Нельзя завидовать и сплетничать.
- Не следует занимать или брать деньги в долг.
- Не рекомендуется рассказывать кому-то о своих планах, потому что тогда потерпите неудачи и привлечете проблемы.
Народные приметы
- Если сегодня выпадет снег, то весна будет холодной.
- Если на улице мороз, то летом будет жарко.
- Если сегодня пасмурная погода, то летом часто будет дождливо.
- Если весь снег растаял, то весной будет тепло.
Что еще отмечают
Всемирный день радио. Этот праздник ежегодно отмечают с 2011 года. Именно тогда ЮНЕСКО официально утвердила этот день. Что интересно, дату 13 февраля выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1946 году, "Радио ООН" впервые вышло в эфир.