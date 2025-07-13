13 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся

13 июля верующие отмечают Собор архангела Гавриила. Именно он объявлял важные события, изменившие ход мировой истории и открывавшие людям Божий замысел.

В этот день наши предки готовили блюда из куриных яиц. О запретах и приметах на 13 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Андреевскую церковь.

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Собор святого архангела Гавриила

По библейским преданиям, в пустыне архангел Гавриил явился праотцу Моисею, научил его письму и раскрыл ему тайны сотворения мира и появления первого человека – Адама. Святой также объяснил порядок небесных светил и стихий, научил мужчину арифметике и геометрии. В то же время пророку Даниилу архангел рассказал судьбу еврейского народа, а праведной Анне, матери Богородицы, сообщил радостную весть о рождении Девы Марии. Позже Гавриил явился священнику Захарии, сказав ему о рождении Иоанна Предтечи от его жены Елизаветы. Кроме этого, архангел принес благую весть Пресвятой Богородице о появлении Иисуса Христа на свет.

Что нельзя делать?

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, потому что тогда привлечете финансовые трудности.

Не рекомендуется бездельничать и завидовать.

Не следует брать или занимать деньги в долг.

Нельзя спорить и ссориться с родными.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет неурожай.

Если увидите много птиц, то ожидайте холодов.

Если рожь начинает созревать, то в этом году будет обильный урожай грибов.

Если на улице сухо, то осенью редко будет идти дождь.

Что еще отмечают?

Международный день головоломки. Его ежегодно отмечают 13 июля. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1944 году, родился Эрне Рубик, венгерский изобретатель игрушек, среди которых Кубик Рубика.

День рыбака в Украине. Его ежегодно отмечают во второе воскресенье июля. В этом году он выпадает на 13 июля. Это профессиональный праздник для людей, любящих заниматься рыболовством.