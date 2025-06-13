Какой церковный праздник в пятницу, 13 июня: почему сегодня нельзя выходить на улицу утром
- 13 июня чтят память святой мученицы Акилины, которую убили за преданность христианству.
- Сегодня также отмечают Международный день распространения информации об альбинизме.
13 июня чтят память святой мученицы Акилины. Ее жестоко убили за преданность христианству.
В этот день наши предки заканчивали сеять зерновые культуры. О запретах и приметах на 13 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Смотрите также Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти святой мученицы Акилины
Она родилась в городе Библ, что в Финикии. Девушка росла в христианской семье и уже в 12-летнем возрасте обращала сверстников в христианство. Однако об этом узнали другие язычники, поэтому схватили ее. Акилина претерпела страшные мучения, но не отреклась от своей веры. После этого ее продолжили бить, а затем бросили за город. Вдруг появился ангел, который исцелил святую и приказал разоблачить безбожного наместника, который нанес ей страдания. Так, впоследствии Акилина предстала перед своим палачом, который сказал казнить ее. Впрочем, девушка отошла в вечность во время молитвы. Известно, что тело Акилины похоронили по всем христианским традициям.
Что нельзя делать
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не следует сплетничать, завидовать и врать.
- Нельзя оскорблять животных.
- Не рекомендуется выходить на улицу утром, потому что тогда привлечете проблемы в дом.
Народные приметы
- Если на улице тепло, то в этом году будет обильный урожай.
- Если сегодня пойдет дождь, то летом будет холодно.
- Если утром увидите росу на траве, то ожидайте потепления.
- Если на небе хорошо видны звезды, то лето будет жарким.
Что еще отмечают
Международный день распространения информации об альбинизме. Его ежегодно отмечают 13 июня. Этот праздник установила Организация Объединенных Наций в 2015 году. Главная цель этого дня – повысить осведомленность общества о проблемах дискриминации людей с альбинизмом, врожденным отсутствием пигмента кожи, глаз и волос.
Добавим, что наша редакция уже писала о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.