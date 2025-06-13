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13 июня, 07:00
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Какой церковный праздник в пятницу, 13 июня: почему сегодня нельзя выходить на улицу утром

Влада Пономарева
Основні тези
  • 13 июня чтят память святой мученицы Акилины, которую убили за преданность христианству.
  • Сегодня также отмечают Международный день распространения информации об альбинизме.

13 июня чтят память святой мученицы Акилины. Ее жестоко убили за преданность христианству.

В этот день наши предки заканчивали сеять зерновые культуры. О запретах и приметах на 13 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святой мученицы Акилины

Она родилась в городе Библ, что в Финикии. Девушка росла в христианской семье и уже в 12-летнем возрасте обращала сверстников в христианство. Однако об этом узнали другие язычники, поэтому схватили ее. Акилина претерпела страшные мучения, но не отреклась от своей веры. После этого ее продолжили бить, а затем бросили за город. Вдруг появился ангел, который исцелил святую и приказал разоблачить безбожного наместника, который нанес ей страдания. Так, впоследствии Акилина предстала перед своим палачом, который сказал казнить ее. Впрочем, девушка отошла в вечность во время молитвы. Известно, что тело Акилины похоронили по всем христианским традициям.

Что нельзя делать

  • Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Не следует сплетничать, завидовать и врать.
  • Нельзя оскорблять животных.
  • Не рекомендуется выходить на улицу утром, потому что тогда привлечете проблемы в дом.

Народные приметы

  • Если на улице тепло, то в этом году будет обильный урожай.
  • Если сегодня пойдет дождь, то летом будет холодно.
  • Если утром увидите росу на траве, то ожидайте потепления.
  • Если на небе хорошо видны звезды, то лето будет жарким.

Что еще отмечают

Международный день распространения информации об альбинизме. Его ежегодно отмечают 13 июня. Этот праздник установила Организация Объединенных Наций в 2015 году. Главная цель этого дня – повысить осведомленность общества о проблемах дискриминации людей с альбинизмом, врожденным отсутствием пигмента кожи, глаз и волос.

Добавим, что наша редакция уже писала о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.