13 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя плакать

13 мая верующие чтят память святой мученицы Гликерии. Она погибла из-за преданности христианству.

В этот день наши предки занимались посевом зерновых культур. О запретах и приметах на 13 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти святой мученицы Гликерии

Она родилась во II веке в богатой семье, которая жила во Фракии. После смерти родителей Гликерия решила посвятить свою жизнь служению Богу и отказалась выходить замуж, заявив, что ее муж – Иисус Христос. Как-то в Траянополе язычники устроили праздник в честь Зевса. Во время этого события Гликерия призналась о своей преданности христианству и показала символ креста, нарисованный на ее голове. В этот момент разрушились языческие идолы, поэтому девушку немедленно схватили и бросили в тюрьму. Святая подверглась страшным пыткам, но стойко выдержала боль и выжила. Впоследствии Гликерию бросили на растерзание львам, однако те не смогли ее убить. Через некоторое время женщина все же отошла в вечность.

Что нельзя делать

Не стоит ссориться и злиться.

Нельзя плакать, потому что тогда год будет несчастливым.

Не следует вредить птицам и животным.

Не рекомендуется отдавать или занимать деньги в долг.

Народные приметы

Если пчелы вылетели из ульев утром, то сегодня будет солнечно.

Если пойдет дождь, то летом такая погода будет довольно часто.

Если увидите комаров, то ожидайте потепления.

Если на небе хорошо видно звезды, то в этом году будет хороший урожай.

Что еще отмечают

Международный день хумуса. Это закуска, которую готовят из лимонного сока, оливкового масла, сезамовой пасты, чеснока и паприки. Праздник ввели в 2012 году.

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