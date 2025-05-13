13 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя плакать
- 13 мая чтят память святой мученицы Гликерии, которая погибла из-за преданности христианству.
- Сегодня также отмечают Международный день хумуса.
13 мая верующие чтят память святой мученицы Гликерии. Она погибла из-за преданности христианству.
В этот день наши предки занимались посевом зерновых культур. О запретах и приметах на 13 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
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День памяти святой мученицы Гликерии
Она родилась во II веке в богатой семье, которая жила во Фракии. После смерти родителей Гликерия решила посвятить свою жизнь служению Богу и отказалась выходить замуж, заявив, что ее муж – Иисус Христос. Как-то в Траянополе язычники устроили праздник в честь Зевса. Во время этого события Гликерия призналась о своей преданности христианству и показала символ креста, нарисованный на ее голове. В этот момент разрушились языческие идолы, поэтому девушку немедленно схватили и бросили в тюрьму. Святая подверглась страшным пыткам, но стойко выдержала боль и выжила. Впоследствии Гликерию бросили на растерзание львам, однако те не смогли ее убить. Через некоторое время женщина все же отошла в вечность.
Что нельзя делать
- Не стоит ссориться и злиться.
- Нельзя плакать, потому что тогда год будет несчастливым.
- Не следует вредить птицам и животным.
- Не рекомендуется отдавать или занимать деньги в долг.
Народные приметы
- Если пчелы вылетели из ульев утром, то сегодня будет солнечно.
- Если пойдет дождь, то летом такая погода будет довольно часто.
- Если увидите комаров, то ожидайте потепления.
- Если на небе хорошо видно звезды, то в этом году будет хороший урожай.
Что еще отмечают
Международный день хумуса. Это закуска, которую готовят из лимонного сока, оливкового масла, сезамовой пасты, чеснока и паприки. Праздник ввели в 2012 году.
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