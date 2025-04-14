Какой церковный праздник в понедельник, 14 апреля: почему сегодня нельзя отправляться в дальние поездки

14 апреля верующие чтят память святого исповедника Мартина, Папы Римского. Он преданно служил христианству и имел хорошую репутацию среди народа.

В этот день наши предки уделяли внимание домашним животным. О запретах и приметах на 14 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной церкви Украины.

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День памяти святого исповедника Мартина, Папы Римского

Он родился в Италии, где получил хорошее образование. Еще в молодом возрасте Мартин покинул родной дом и отправился в Рим, где был рукоположен в диакона. Репутация святого была настолько высокой, что мужчину избрали на пост Папы Римского после смерти предшественника Папы Теодора I. В 649 году он публично осудил ересь, которая признавала лишь божественную природу Иисуса Христа. Впрочем, эти слова очень разгневали императора Константа II, поэтому святого схватили и держали на необитаемом острове. Впоследствии Мартина перевезли в Византию, где приговорили к смертной казни. Однако ее заменили на пожизненную ссылку в Крым, в корсунские каменоломни. Там, в нищете и одиночестве, Мартин и умер.

Что нельзя делать

Не следует идти на охоту и рыбалку.

Нельзя пить алкоголь и есть продукты животного происхождения.

Не рекомендуется ссориться и спорить с близкими.

Не стоит отправляться в дальние поездки, потому что тогда привлечете неудачи в жизнь.

Народные приметы

Если увидите стаю птиц, то ожидайте холодов.

Если на улице солнечно, то в этом году будет обильный урожай.

Если утром туманно, то весна будет теплой.

Если на улице пошел дождь, то летом такая погода будет довольно часто.

Что еще отмечают

Международный день вратаря. Его ежегодно отмечают 14 апреля. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1971 году, родился колумбийский вратарь Мигель Калеро. Футболист трагически умер в 2012-м, поэтому, чтобы почтить его память, решили основать этот праздник.

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