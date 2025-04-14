В этот день наши предки уделяли внимание домашним животным. О запретах и приметах на 14 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной церкви Украины.
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День памяти святого исповедника Мартина, Папы Римского
Он родился в Италии, где получил хорошее образование. Еще в молодом возрасте Мартин покинул родной дом и отправился в Рим, где был рукоположен в диакона. Репутация святого была настолько высокой, что мужчину избрали на пост Папы Римского после смерти предшественника Папы Теодора I. В 649 году он публично осудил ересь, которая признавала лишь божественную природу Иисуса Христа. Впрочем, эти слова очень разгневали императора Константа II, поэтому святого схватили и держали на необитаемом острове. Впоследствии Мартина перевезли в Византию, где приговорили к смертной казни. Однако ее заменили на пожизненную ссылку в Крым, в корсунские каменоломни. Там, в нищете и одиночестве, Мартин и умер.
Что нельзя делать
- Не следует идти на охоту и рыбалку.
- Нельзя пить алкоголь и есть продукты животного происхождения.
- Не рекомендуется ссориться и спорить с близкими.
- Не стоит отправляться в дальние поездки, потому что тогда привлечете неудачи в жизнь.
Народные приметы
- Если увидите стаю птиц, то ожидайте холодов.
- Если на улице солнечно, то в этом году будет обильный урожай.
- Если утром туманно, то весна будет теплой.
- Если на улице пошел дождь, то летом такая погода будет довольно часто.
Что еще отмечают
Международный день вратаря. Его ежегодно отмечают 14 апреля. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1971 году, родился колумбийский вратарь Мигель Калеро. Футболист трагически умер в 2012-м, поэтому, чтобы почтить его память, решили основать этот праздник.
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