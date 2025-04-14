У цей день наші предки приділяли увагу домашнім тваринам. Про заборони й прикмети на 14 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної церкви України.

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День пам'яті святого сповідника Мартина, Папи Римського

Він народився в Італії, де здобув гарну освіту. Ще в молодому віці Мартин покинув рідний дім і вирушив до Рима, де був висвячений на диякона. Репутація святого була настільки високою, що чоловіка обрали на пост Папи Римського після смерті попередника Папи Теодора I. У 649 році він публічно засудив єресь, яка визнавала лише божественну природу Ісуса Христа. Втім, ці слова дуже розгнівали імператора Константа II, тому святого схопили та тримали на безлюдному острові. Згодом Мартина перевезли до Візантії, де засудили до страти. Однак її замінили на довічне заслання до Криму, в корсунські каменоломні. Там, у злиднях і самотності, Мартин і помер.

Що не можна робити

Не слід йти на полювання та риболовлю.

Не можна пити алкоголь та їсти продукти тваринного походження.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з близькими.

Не варто вирушати в далекі поїздки, бо тоді привабите невдачі в життя.

Народні прикмети

Якщо побачите зграю птахів, то очікуйте холодів.

Якщо надворі сонячно, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо вранці туманно, то весна буде теплою.

Якщо на вулиці пішов дощ, то влітку така погода буде доволі часто.

Що ще відзначають

Міжнародний день воротаря. Його щорічно відзначають 14 квітня. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1971 році, народився колумбійський воротар Мігель Калеро. Футболіст трагічно помер у 2012-му, тому, щоб вшанувати його пам'ять, вирішили заснувати це свято.

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