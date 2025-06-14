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14 июня, 07:00
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14 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя употреблять алкоголь

Влада Пономарева
Основні тези
  • 14 июня верующие чтят память святого пророка Елисея, который имел дары чудотворения и пророчества.
  • Сегодня также отмечают Всемирный день донора крови, основанный в 2005 году.

14 июня верующие чтят память святого пророка Елисея. Он имел дары чудотворения и пророчества, поэтому помогал многим людям.

В этот день наши предки собирали лекарственные травы и избавлялись от сорняков. О запретах и приметах на 14 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого пророка Елисея

Он родился в поселке Авелмаум, вблизи Иордана, и жил примерно в IX веке до Рождества Христова. Мужчина получил дары пророчества и чудотворения, поэтому служил в течение 65 лет на благо людям. Так, Елисей вернул к жизни ребенка, исцелял жителей, а также предсказывал некоторые исторические события, в частности победы царя Йоаша. После смерти пророка люди собирались вокруг его мощей, чтобы исцелиться.

Что нельзя делать

  • Не следует употреблять алкоголь, потому что тогда скоро заболеете.
  • Нельзя сквернословить и конфликтовать.
  • Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не рекомендуется бездельничать и лениться.

Народные приметы 

  • Если увидите много комаров, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если сегодня пойдет дождь, то такая же погода будет в течение недели.
  • Если услышите пение птиц, то вскоре будет жарко.
  • Если на улице ясная погода, то лето будет сухим.

Что еще отмечают

Всемирный день донора крови. Его ежегодно отмечают 14 июня с 2005 года по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1868 году, родился Карл Ландштейнер, австрийский врач и Нобелевский лауреат, получивший премию в области физиологии и медицины.