14 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя употреблять алкоголь
- 14 июня верующие чтят память святого пророка Елисея, который имел дары чудотворения и пророчества.
- Сегодня также отмечают Всемирный день донора крови, основанный в 2005 году.
14 июня верующие чтят память святого пророка Елисея. Он имел дары чудотворения и пророчества, поэтому помогал многим людям.
В этот день наши предки собирали лекарственные травы и избавлялись от сорняков. О запретах и приметах на 14 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти святого пророка Елисея
Он родился в поселке Авелмаум, вблизи Иордана, и жил примерно в IX веке до Рождества Христова. Мужчина получил дары пророчества и чудотворения, поэтому служил в течение 65 лет на благо людям. Так, Елисей вернул к жизни ребенка, исцелял жителей, а также предсказывал некоторые исторические события, в частности победы царя Йоаша. После смерти пророка люди собирались вокруг его мощей, чтобы исцелиться.
Что нельзя делать
- Не следует употреблять алкоголь, потому что тогда скоро заболеете.
- Нельзя сквернословить и конфликтовать.
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
- Не рекомендуется бездельничать и лениться.
Народные приметы
- Если увидите много комаров, то в этом году будет хороший урожай.
- Если сегодня пойдет дождь, то такая же погода будет в течение недели.
- Если услышите пение птиц, то вскоре будет жарко.
- Если на улице ясная погода, то лето будет сухим.
Что еще отмечают
Всемирный день донора крови. Его ежегодно отмечают 14 июня с 2005 года по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1868 году, родился Карл Ландштейнер, австрийский врач и Нобелевский лауреат, получивший премию в области физиологии и медицины.