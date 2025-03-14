Какой церковный праздник в пятницу, 14 марта: почему сегодня нельзя спорить с друзьями

14 марта верующие чтят память преподобного Венедикта. В течение жизни мужчина делал добрые дела, строил монастыри и делился знаниями со своими учениками.

В этот день наши предки верили, что талая снежная вода обладает особой силой и способна исцелять болезни. О запретах и приметах на 14 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Венедикта

Он родился в городе Нурсии и еще с раннего возраста решил посвятить свою жизнь служению Богу. Парень переехал в село Еффеди, но впоследствии отправился в горы, где принял монашеский постриг. В течение трех лет люди не видели Венедикта. В это время святой много молился и боролся с искушениями. Позже к нему начали приходить люди, которые хотели жить под его руководством. Количество учеников Венедикта постоянно росло, поэтому ему пришлось основать еще больше монастырей. Мужчина написал устав для верующих, делал много добрых дел, в частности исцелял людей от болезней и помогал бедным. Венедикт отошел в вечность примерно в 547 году в Монте-Кассино.

Что нельзя делать

Не стоит идти на рыбалку или охоту.

Нельзя употреблять алкоголь.

Не рекомендуется брать в руки острые предметы.

Не следует ссориться или спорить с друзьями, ибо потеряете дружбу.

Народные приметы

Если сегодня ударит мороз, то в ближайшее время будет холодно.

Если услышите гром, то в этом году летом будет хороший урожай.

Если небо облачное, то ожидайте потепления.

Если услышите стук дятла, то весна будет теплой.

Что еще отмечают

День украинского добровольца. Его утвердила Верховная Рада Украины в 2017 году. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день 2014 года первые добровольцы с Майдана приехали в село Новые Петровцы и сформировали батальон. В условиях полномасштабного вторжения украинские бойцы продолжают бороться за победу родного государства.