У цей день наші предки вірили, що тала снігова вода володіє особливою силою і здатна зцілювати хвороби. Про заборони й прикмети на 14 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Венедикта

Він народився у місті Нурсії та ще з раннього віку вирішив присвятити своє життя служінню Богу. Хлопець переїхав до села Еффеді, але згодом вирушив у гори, де прийняв чернечий постриг. Протягом трьох років люди не бачили Венедикта. У цей час святий багато молився та боровся зі спокусами. Пізніше до нього почали приходити люди, які хотіли жити під його керівництвом. Кількість учнів Венедикта постійно зростала, тому йому довелося заснувати ще більше монастирів. Чоловік написав статут для вірян, робив багато добрих справ, зокрема зцілював людей від хвороб і допомагав бідним. Венедикт відійшов у вічність приблизно у 547 році у Монте-Кассіно.

Що не можна робити

Не варто йти на риболовлю або полювання.

Не можна вживати алкоголь.

Не рекомендується брати в руки гострі предмети.

Не слід сваритися або сперечатися з друзями, бо втратите дружбу.

Народні прикмети

Якщо сьогодні вдарить мороз, то найближчим часом буде холодно.

Якщо почуєте грім, то цьогоріч влітку буде гарний врожай.

Якщо небо хмарне, то очікуйте потепління.

Якщо почуєте стукіт дятла, то весна буде теплою.

Що ще відзначають

День українського добровольця. Його затвердила Верховна Рада України у 2017 році. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день 2014 року перші добровольці з Майдану приїхали у село Нові Петрівці та сформували батальйон. В умовах повномасштабного вторгнення українські бійці продовжують боротися за перемогу рідної держави.