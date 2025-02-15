15 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя планировать будущее

15 февраля верующие чтят память святого Онисима, апостола от 70. Он преданно служил Богу и проповедовал христианство.

В этот день наши предки ухаживали за скотом и пекли печенье. О запретах и приметах на 15 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого апостола Онисима

Он работал у состоятельного христианина, по имени Филимон, который жил в городе Колосах. Как-то Онисим сделал что-то не так, поэтому испугался реакции своего хозяина и решил бежать в Рим. Однако там святого бросили в тюрьму, где он встретился с апостолом Павлом. Благодаря ученику Иисуса Христа Онисим крестился и начал служить Господу. Через некоторое время Филимон простил мужчину и освободил его от работы. После смерти Павла Онисим служил апостолам и проповедовал Евангелие во многих странах. Когда к власти пришел император Траян, Онисима схватили и осудили за преданность христианству. Апостол подвергся жестоким пыткам, а через некоторое время погиб.

Что нельзя делать

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Нельзя планировать будущее, потому что тогда не удастся реализовать желаемое.

Не рекомендуется завидовать и желать кому-то зла.

Народные приметы народные приметы

Если на небе хорошо видно Луну, то ожидайте морозов.

Если увидите иней на деревьях, то в этом году будет хороший урожай.

Если сегодня тепло, то такая же погода будет в сентябре.

Если снег уже растаял, то весна придет рано.

Что еще отмечают

Международный день онкобольного ребенка. Этот праздник учредили в сентябре 2001 года. Тогда в Люксембурге состоялась Международная конференция родителей, которые имели детей, больных раком. На мероприятии решили создать этот праздник с целью информирования общества о проблемах детских онкологических болезней.