Укр Рус
lifestyle 24 Традиции 15 марта – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя устраивать генеральную уборку
15 марта, 07:00
2

15 марта – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя устраивать генеральную уборку

Влада Пономарева
Основні тези
  • 15 марта почитается память мучеников Агапия, Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, которые погибли за верность христианству.
  • Сегодня также отмечают Поминальную субботу второй седмицы святой Четыредесятницы.

15 марта верующие чтят память мучеников Агапия, Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Они погибли страшной смертью из-за преданности христианству.

В этот день наши предки старались не выходить из дома вечером, потому что верили, что в темное время суток выходит нечистая сила. О запретах и приметах на 15 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Тернопольскую епархию Православной церкви Украины.

Смотрите также Календарь религиозных праздников на март 2025 года: что будут отмечать украинцы

День памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников

Они жили в Кесарии Палестинской во времена правления императора Диоклетиана. Тогда происходили страшные гонения на христиан. Правитель заставлял верующих отречься от Иисуса Христа и приносить жертву идолам, а за неповиновение – людей казнили. Как-то в городе происходил языческий праздник, во время которого христиане осудили идолопоклонство, за что подверглись жестоким мучениям. Так, святого Тимофея сожгли на костре, а Агапия и Феклу бросили на растерзание диким зверям. В то же время других мучеников отправили в тюрьму и впоследствии отсекли им головы. До самой смерти святые оставались преданными Господу.

Что нельзя делать

  • Не сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
  • Нельзя употреблять алкогольные напитки.
  • Не рекомендуется переедать.
  • Не следует устраивать генеральную уборку, ведь тогда лишитесь счастья.

Народные приметы

  • Если на улице солнечно, то вскоре пойдет дождь.
  • Если услышите пение воробьев, то ожидайте потепления.
  • Если увидите чаек, то весна будет теплой.
  • Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году будет обильный урожай.

Что еще отмечают

Поминальная суббота второй седмицы святой Четыредесятницы. В этот день люди чтят память умерших родственников. Верующие отправляются на церковную службу, молятся и ставят свечи за упокой усопших близких.

Отметим, что о других праздниках марта 2025 года вы можете узнать больше в нашем материале.