15 марта – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя устраивать генеральную уборку
- 15 марта почитается память мучеников Агапия, Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, которые погибли за верность христианству.
- Сегодня также отмечают Поминальную субботу второй седмицы святой Четыредесятницы.
15 марта верующие чтят память мучеников Агапия, Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Они погибли страшной смертью из-за преданности христианству.
В этот день наши предки старались не выходить из дома вечером, потому что верили, что в темное время суток выходит нечистая сила. О запретах и приметах на 15 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Тернопольскую епархию Православной церкви Украины.
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День памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников
Они жили в Кесарии Палестинской во времена правления императора Диоклетиана. Тогда происходили страшные гонения на христиан. Правитель заставлял верующих отречься от Иисуса Христа и приносить жертву идолам, а за неповиновение – людей казнили. Как-то в городе происходил языческий праздник, во время которого христиане осудили идолопоклонство, за что подверглись жестоким мучениям. Так, святого Тимофея сожгли на костре, а Агапия и Феклу бросили на растерзание диким зверям. В то же время других мучеников отправили в тюрьму и впоследствии отсекли им головы. До самой смерти святые оставались преданными Господу.
Что нельзя делать
- Не сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки.
- Не рекомендуется переедать.
- Не следует устраивать генеральную уборку, ведь тогда лишитесь счастья.
Народные приметы
- Если на улице солнечно, то вскоре пойдет дождь.
- Если услышите пение воробьев, то ожидайте потепления.
- Если увидите чаек, то весна будет теплой.
- Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году будет обильный урожай.
Что еще отмечают
Поминальная суббота второй седмицы святой Четыредесятницы. В этот день люди чтят память умерших родственников. Верующие отправляются на церковную службу, молятся и ставят свечи за упокой усопших близких.
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