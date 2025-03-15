У цей день наші предки намагалися не виходити з дому ввечері, бо вірили, що в темний час доби виходить нечиста сила. Про заборони й прикмети на 15 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Тернопільську єпархію Православної церкви України.

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День пам'яті мученика Агапія і з ним семи мучеників

Вони жили у Кесарії Палестинській за часів правління імператора Діоклетіана. Тоді відбувалися страшні гоніння на християн. Правитель змушував вірян зректися Ісуса Христа та приносити жертву ідолам, а за непокору – людей страчували. Якось у місті відбувалося язичницьке свято, під час якого християни засудили ідолопоклонство, за що зазнали жорстоких мук. Так, святого Тимофія спалили на вогнищі, а Агапія і Феклу кинули на роздертя диким звірам. Водночас інших мучеників відправили до в'язниці та згодом відсікли їм голови. До самої смерті святі залишалися відданими Господу.

Що не можна робити

Не лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не можна вживати алкогольні напої.

Не рекомендується переїдати.

Не слід влаштовувати генеральне прибирання, адже тоді позбудетеся щастя.

Народні прикмети

Якщо надворі сонячно, то незабаром піде дощ.

Якщо почуєте спів горобців, то очікуйте потепління.

Якщо побачите чайок, то весна буде теплою.

Якщо на небі добре видно зорі, то цьогоріч буде рясний врожай.

Що ще відзначають

Поминальна субота другої седмиці святої Чотиридесятниці. У цей день люди вшановують пам'ять померлих родичів. Віряни вирушають на церковну службу, моляться та ставлять свічки за упокій покійних близьких.

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