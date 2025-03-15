В этот день наши предки старались не выходить из дома вечером, потому что верили, что в темное время суток выходит нечистая сила. О запретах и приметах на 15 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Тернопольскую епархию Православной церкви Украины.

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День памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников

Они жили в Кесарии Палестинской во времена правления императора Диоклетиана. Тогда происходили страшные гонения на христиан. Правитель заставлял верующих отречься от Иисуса Христа и приносить жертву идолам, а за неповиновение – людей казнили. Как-то в городе происходил языческий праздник, во время которого христиане осудили идолопоклонство, за что подверглись жестоким мучениям. Так, святого Тимофея сожгли на костре, а Агапия и Феклу бросили на растерзание диким зверям. В то же время других мучеников отправили в тюрьму и впоследствии отсекли им головы. До самой смерти святые оставались преданными Господу.

Что нельзя делать

Не сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Не рекомендуется переедать.

Не следует устраивать генеральную уборку, ведь тогда лишитесь счастья.

Народные приметы

Если на улице солнечно, то вскоре пойдет дождь.

Если услышите пение воробьев, то ожидайте потепления.

Если увидите чаек, то весна будет теплой.

Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году будет обильный урожай.

Что еще отмечают

Поминальная суббота второй седмицы святой Четыредесятницы. В этот день люди чтят память умерших родственников. Верующие отправляются на церковную службу, молятся и ставят свечи за упокой усопших близких.

Отметим, что о других праздниках марта 2025 года вы можете узнать больше в нашем материале.