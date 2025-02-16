Какой церковный праздник в воскресенье, 16 февраля: почему сегодня нельзя стричь волосы

16 февраля верующие чтят память святых мучеников Кесарийских Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии и Исаии. Они погибли из-за преданности Богу.

В этот день наши предки старались не лениться, а много работать. О запретах и приметах на 16 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти двенадцати мучеников Кесарийских

Во времена правления римского императора Диоклетиана происходили гонения на христиан. Он жестоко обращался со всеми верующими, которые отказывались поклоняться идолам и приносить им жертву. Так, пресвитер Памфил, диакон Валент и Павел были заключены в тюрьму и казнены за проповедование христианства среди народа. Впоследствии цинично убили мучеников Илью, Иеремия, Исаия, Самуила и Даниила. Их решили пожалеть Селевкий, Феодул и Юлиан, за что были казнены. Также из-за преданности Иисусу Христу погибли Юлиан и Порфирий. В течение четырех дней тела мучеников не хоронили, но потом язычники позволили другим христианам это сделать.

Что нельзя делать

Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать.

Не стоит стричь волосы и ногти, потому что тогда лишитесь семейного счастья.

Не рекомендуется занимать или брать деньги в долг.

Не следует ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

Если на улице солнечно, то весна будет ранней.

Если на улице туман, то ожидайте непогоды.

Если сегодня ветрено, то летом часто будет идти дождь.

Если выпал снег, то в этом году будет обильный урожай.

Что еще отмечают

День военного журналиста Украины. Этот праздник установили в 2018 году по инициативе тогдашнего Министра обороны Степана Полторака. Что интересно, дату 16 февраля выбрали неслучайно. Дело в том, что в 2015 году в этот день возле города Дебальцево, что в Донецкой области, во время выполнения боевого задания погиб Дмитрий Лабуткин, корреспондент телерадиокомпании Военно-Морских Сил Украины "Бриз".

День единения. Этот праздник начали отмечать с 2022 года. Тогда разведки западных стран предупреждали, что 16 февраля Россия нападет на Украину. Именно поэтому Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ о создании нового праздника, которое бы сплотило украинцев.