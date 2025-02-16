У цей день наші предки намагалися не лінуватися, а багато працювати. Про заборони й прикмети на 16 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Не пропустіть Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті дванадцяти мучеників Кесарійських

За часів правління римського імператора Діоклетіана відбувалися гоніння на християн. Він жорстоко поводився з усіма вірянами, які відмовлялися поклонятися ідолам та приносити їм жертву. Так, пресвітер Памфіл, диякон Валент і Павло були ув'язнені та страчені через проповідування християнства серед народу. Згодом цинічно вбили мучеників Іллю, Єремія, Ісая, Самуїла і Даниїла. Їх вирішили пожаліти Селевкій, Феодул та Юліан, за що були страчені. Також через відданість Ісусу Христу загинули Юліан та Порфирій. Протягом чотирьох днів тіла мучеників не ховали, але потім язичники дозволили іншим християнам це зробити.

Що не можна робити

Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити й вишивати.

Не варто стригти волосся та нігті, бо тоді позбудетеся сімейного щастя.

Не рекомендується позичати або брати гроші в борг.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо надворі сонячно, то весна буде ранньою.

Якщо на вулиці туман, то очікуйте негоди.

Якщо сьогодні вітряно, то влітку часто дощитиме.

Якщо випав сніг, то цьогоріч буде рясний врожай.

Що ще відзначають

День військового журналіста України. Це свято встановили у 2018 році за ініціативою тодішнього Міністра оборони Степана Полторака. Що цікаво, дату 16 лютого обрали невипадково. Річ у тім, що у 2015 році у цей день біля міста Дебальцеве, що на Донеччині, під час виконання бойового завдання загинув Дмитро Лабуткін, кореспондент телерадіокомпанії Військово-Морських Сил України "Бриз".

День єднання. Це свято почали відзначати з 2022 року. Тоді розвідки західних країн попереджали, що 16 лютого Росія нападе на Україну. Саме тому очільник нашої держави Володимир Зеленський підписав відповідний Указ про створення нового свята, яке б згуртувало українців.