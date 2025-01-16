16 января – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выносить мусор из дома
16 января верующие отмечают День поклонения честным веригам апостола Петра. Христиане вспоминают цепи, в которых был заключен ученик Сына Божьего.
В этот день наши предки проводили время с семьей за молитвой. О запретах и приметах 16 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.
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День поклонения честным веригам апостола Петра
В древности происходили гонения на христиан. Однажды апостола Петра, одного из учеников Иисуса Христа, схватили и посадили в тюрьму за распространение веры среди народа. Святого связали двумя железными цепями. Через некоторое время к Петру пришел Ангел, который освободил его и помог выйти из тюрьмы. Христиане забрали эти вериги и начали хранить их в Иерусалиме, а через некоторое время – в Константинополе. В народе верили, что цепи способны исцелить от любых болезней.
Что нельзя делать
- Не стоит выносить мусор из дома, потому что тогда неудачи будут преследовать вас в течение года.
- Не следует конфликтовать и сквернословить.
- Не рекомендуется заниматься уборкой и стиркой.
- Нельзя сплетничать и завидовать.
Народные приметы народные приметы
- Если на улице ветрено, то ожидайте морозов.
- Если на небе хорошо видно Луну, то в этом году будет хороший урожай.
- Если на улице метель, то летом часто будет идти дождь.
- Если на улице мороз, то летом будет жарко.
Что еще отмечают
День памяти Киборгов. В этот день чествуют военных, которые защищали Донецкий аэропорт в течение 242 дней. Тогда происходили одни из самых ожесточенных боев войны на востоке Украины.