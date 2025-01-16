У цей день наші предки проводили час з родиною за молитвою. Про заборони й прикмети 16 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.
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День поклоніння чесним веригам апостола Петра
У давнину відбувалися гоніння на християн. Одного дня апостола Петра, одного з учнів Ісуса Христа, схопили та ув'язнили за поширення віри серед народу. Святого зв'язали двома залізними ланцюгами. Через деякий час до Петра прийшов Ангел, який звільнив його та допоміг вийти з в'язниці. Християни забрали ці вериги й почали зберігати їх в Єрусалимі, а через деякий час – у Константинополі. У народі вірили, що ланцюги здатні зцілити від будь-яких хвороб.
Що не можна робити
- Не варто виносити сміття з оселі, бо тоді невдачі переслідуватимуть вас протягом року.
- Не слід конфліктувати та лихословити.
- Не рекомендується займатися прибиранням і пранням.
- Не можна пліткувати й заздрити.
Народні прикмети
- Якщо надворі вітряно, то очікуйте морозів.
- Якщо на небі добре видно Місяць, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо на вулиці завірюха, то влітку часто буде йти дощ.
- Якщо надворі мороз, то влітку буде спекотно.
Що ще відзначають
День пам'яті Кіборгів. У цей день вшановують військових, які захищали Донецький аеропорт протягом 242 днів. Тоді відбувалися одні з найзапекліших боїв війни на сході України.