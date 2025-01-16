В этот день наши предки проводили время с семьей за молитвой. О запретах и приметах 16 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.

Интересно Календарь религиозных праздников на январь 2025 года: что будут отмечать украинцы

День поклонения честным веригам апостола Петра

В древности происходили гонения на христиан. Однажды апостола Петра, одного из учеников Иисуса Христа, схватили и посадили в тюрьму за распространение веры среди народа. Святого связали двумя железными цепями. Через некоторое время к Петру пришел Ангел, который освободил его и помог выйти из тюрьмы. Христиане забрали эти вериги и начали хранить их в Иерусалиме, а через некоторое время – в Константинополе. В народе верили, что цепи способны исцелить от любых болезней.

Что нельзя делать

Не стоит выносить мусор из дома, потому что тогда неудачи будут преследовать вас в течение года.

Не следует конфликтовать и сквернословить.

Не рекомендуется заниматься уборкой и стиркой.

Нельзя сплетничать и завидовать.

Народные приметы народные приметы

Если на улице ветрено, то ожидайте морозов.

Если на небе хорошо видно Луну, то в этом году будет хороший урожай.

Если на улице метель, то летом часто будет идти дождь.

Если на улице мороз, то летом будет жарко.

Что еще отмечают

День памяти Киборгов. В этот день чествуют военных, которые защищали Донецкий аэропорт в течение 242 дней. Тогда происходили одни из самых ожесточенных боев войны на востоке Украины.