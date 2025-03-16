Какой церковный праздник в воскресенье, 16 марта: почему сегодня нельзя брать деньги в долг
- 16 марта чтят память мученика Савина Ермопольского, которого утопили за преданность Христу.
- Сегодня также отмечают День свободы информации.
16 марта верующие чтят память мученика Савина Ермопольского. Его утопили в реке за преданность Иисусу Христу.
В этот день наши предки ходили к реке и умывались родниковой водой. О запретах и приметах на 16 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого мученика Савина Ермопольского
Он жил в III веке в Египте и исповедовал христианство. Однако тогда император Диоклетиан, который поддерживал язычество, организовывал преследования верующих. За неповиновение христиан жестоко мучили, а затем казнили. Савин решил покинуть дом и начал скрываться вместе с другими верующими от императора. Святые остановились в одном селе, где днями молились и постились. Как-то Савин помог бедному человеку, но тот впоследствии рассказал о местонахождении христиан. Через некоторое время святого схватили, а затем утопили в реке Нил.
Что нельзя делать
- Нельзя конфликтовать, завидовать и желать кому-то зла.
- Не следует брать или давать деньги в долг, потому что тогда накличете финансовые трудности.
- Не рекомендуется идти на рыбалку или охоту.
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
Народные приметы
- Если на улице солнечно, то весна будет теплой.
- Если увидите стаю птиц, то ожидайте потепления.
- Если небо облачное, то в ближайшее время погода будет хорошей.
- Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет неурожай.
Что еще отмечают
День свободы информации. Его ежегодно отмечают с 1989 года по инициативе организации Комитета журналистов за свободу прессы. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно, ведь именно 16 марта празднуют день рождения Джеймса Мэдисона, четвертого президента США и одного из авторов Конституции страны. Главная цель – напомнить о важности прозрачности власти и права граждан на доступ к информации.
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