У цей день наші предки ходили до річки та вмивалися джерельною водою. Про заборони й прикмети на 16 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святого мученика Савина Єрмопольського
Він жив у III столітті в Єгипті та сповідував християнство. Однак тоді імператор Діоклетіан, який підтримував язичництво, організовував переслідування вірян. За непокору християн жорстоко мучили, а потім страчували. Савин вирішив покинути дім і почав ховатися разом з іншими вірянами від імператора. Святі зупинилися в одному селі, де днями молилися та постилися. Якось Савин допоміг бідному чоловіку, але той згодом розповів про місцеперебування християн. Через деякий час святого схопили, а потім втопили в річці Ніл.
Що не можна робити
- Не можна конфліктувати, заздрити й бажати комусь зла.
- Не слід брати або давати гроші у борг, бо тоді накличете фінансові труднощі.
- Не рекомендується йти на риболовлю або полювання.
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
Народні прикмети
- Якщо надворі сонячно, то весна буде теплою.
- Якщо побачите зграю птахів, то очікуйте потепління.
- Якщо небо хмарне, то найближчим часом погода буде гарною.
- Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде неврожай.
Що ще відзначають
День свободи інформації. Його щорічно відзначають з 1989 року за ініціативою організації Комітету журналістів за свободу преси. Що цікаво, дату свята обрали невипадково, адже саме 16 березня святкують день народження Джеймса Медісона, четвертого президента США та одного з авторів Конституції країни. Головна мета – нагадати про важливість прозорості влади та права громадян на доступ до інформації.
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