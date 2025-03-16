У цей день наші предки ходили до річки та вмивалися джерельною водою. Про заборони й прикмети на 16 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Савина Єрмопольського

Він жив у III столітті в Єгипті та сповідував християнство. Однак тоді імператор Діоклетіан, який підтримував язичництво, організовував переслідування вірян. За непокору християн жорстоко мучили, а потім страчували. Савин вирішив покинути дім і почав ховатися разом з іншими вірянами від імператора. Святі зупинилися в одному селі, де днями молилися та постилися. Якось Савин допоміг бідному чоловіку, але той згодом розповів про місцеперебування християн. Через деякий час святого схопили, а потім втопили в річці Ніл.

Що не можна робити

Не можна конфліктувати, заздрити й бажати комусь зла.

Не слід брати або давати гроші у борг, бо тоді накличете фінансові труднощі.

Не рекомендується йти на риболовлю або полювання.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети

Якщо надворі сонячно, то весна буде теплою.

Якщо побачите зграю птахів, то очікуйте потепління.

Якщо небо хмарне, то найближчим часом погода буде гарною.

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде неврожай.

Що ще відзначають

День свободи інформації. Його щорічно відзначають з 1989 року за ініціативою організації Комітету журналістів за свободу преси. Що цікаво, дату свята обрали невипадково, адже саме 16 березня святкують день народження Джеймса Медісона, четвертого президента США та одного з авторів Конституції країни. Головна мета – нагадати про важливість прозорості влади та права громадян на доступ до інформації.