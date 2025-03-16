У цей день наші предки ходили до річки та вмивалися джерельною водою. Про заборони й прикмети на 16 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Не пропустіть Календар релігійних свят на березень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святого мученика Савина Єрмопольського

Він жив у III столітті в Єгипті та сповідував християнство. Однак тоді імператор Діоклетіан, який підтримував язичництво, організовував переслідування вірян. За непокору християн жорстоко мучили, а потім страчували. Савин вирішив покинути дім і почав ховатися разом з іншими вірянами від імператора. Святі зупинилися в одному селі, де днями молилися та постилися. Якось Савин допоміг бідному чоловіку, але той згодом розповів про місцеперебування християн. Через деякий час святого схопили, а потім втопили в річці Ніл.

Що не можна робити

  • Не можна конфліктувати, заздрити й бажати комусь зла.
  • Не слід брати або давати гроші у борг, бо тоді накличете фінансові труднощі.
  • Не рекомендується йти на риболовлю або полювання.
  • Не варто займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети

  • Якщо надворі сонячно, то весна буде теплою.
  • Якщо побачите зграю птахів, то очікуйте потепління.
  • Якщо небо хмарне, то найближчим часом погода буде гарною.
  • Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде неврожай.

Що ще відзначають

День свободи інформації. Його щорічно відзначають з 1989 року за ініціативою організації Комітету журналістів за свободу преси. Що цікаво, дату свята обрали невипадково, адже саме 16 березня святкують день народження Джеймса Медісона, четвертого президента США та одного з авторів Конституції країни. Головна мета – нагадати про важливість прозорості влади та права громадян на доступ до інформації.