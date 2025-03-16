В этот день наши предки ходили к реке и умывались родниковой водой. О запретах и приметах на 16 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого мученика Савина Ермопольского

Он жил в III веке в Египте и исповедовал христианство. Однако тогда император Диоклетиан, который поддерживал язычество, организовывал преследования верующих. За неповиновение христиан жестоко мучили, а затем казнили. Савин решил покинуть дом и начал скрываться вместе с другими верующими от императора. Святые остановились в одном селе, где днями молились и постились. Как-то Савин помог бедному человеку, но тот впоследствии рассказал о местонахождении христиан. Через некоторое время святого схватили, а затем утопили в реке Нил.

Что нельзя делать

Нельзя конфликтовать, завидовать и желать кому-то зла.

Не следует брать или давать деньги в долг, потому что тогда накличете финансовые трудности.

Не рекомендуется идти на рыбалку или охоту.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы

Если на улице солнечно, то весна будет теплой.

Если увидите стаю птиц, то ожидайте потепления.

Если небо облачное, то в ближайшее время погода будет хорошей.

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет неурожай.

Что еще отмечают

День свободы информации. Его ежегодно отмечают с 1989 года по инициативе организации Комитета журналистов за свободу прессы. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно, ведь именно 16 марта празднуют день рождения Джеймса Мэдисона, четвертого президента США и одного из авторов Конституции страны. Главная цель – напомнить о важности прозрачности власти и права граждан на доступ к информации.