Укр Рус
lifestyle 24 Новости о традициях Какой церковный праздник во вторник, 17 июня: почему сегодня нельзя выходить вечером на улицу
17 июня, 07:00
2

Какой церковный праздник во вторник, 17 июня: почему сегодня нельзя выходить вечером на улицу

Влада Пономарева
Основні тези
  • 17 июня чтят память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, казненных за преданность христианству.
  • Сегодня также отмечают Всемирный день каратэ.

17 июня верующие чтят память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Они были воинами, которых казнили за преданность Господу.

В этот день наши предки проводили время с семьями. О запретах и приметах на 17 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Мануил, Савел и Исмаил были родными братьями и происходили из знатного персидского рода. Ребят воспитали в любви к христианству, поэтому те преданно исповедовали веру. Во взрослом возрасте они стали воинами и как-то получили задание отправиться к римскому императору Юлиану Отступнику, чтобы заключить мир. Однако правитель узнал, что братья верят в Бога, поэтому разозлился и приказал им принести жертву языческим богам. Мужчины отказались это делать, заявив, что их миссия – государственная, а не религиозная. Разгневанный император приказал жестоко пытать братьев, но святые вытерпели все мучения. Впоследствии мужчинам отсекли головы, а их тела сожгли в огне.

Что нельзя делать

  • Не следует конфликтовать и сплетничать.
  • Не стоит ссориться и спорить с родными.
  • Не рекомендуется давать или занимать деньги в долг.
  • Нельзя выходить вечером на улицу, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.

Народные приметы

  • Если на улице идет дождь, то ожидайте в ближайшее время похолодание.
  • Если на улице ясно, то скоро будет холодно.
  • Если на небе видна радуга, то лето будет жарким.
  • Если услышите пение птиц, то готовьтесь узнать хорошие новости.

Что еще отмечают

Всемирный день каратэ. Его ежегодно отмечают 17 июня. Этот праздник установила Всемирная федерация каратэ в 2017 году с целью чествования этого вида спорта.

Напомним, что наша редакция уже писала о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.