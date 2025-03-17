17 марта – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя отказывать в помощи

17 марта верующие чтят память преподобного Алексия, человека Божьего. Мужчина посвятил свою жизнь служению Господу.

В этот день наши предки пекли хлеб и печенье в форме птиц. О запретах и приметах на 17 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной церкви Украины.

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День памяти преподобного Алексея, человека Божьего

Он родился в Риме в знатной и благочестивой семье. Алексей еще с юности стремился к подвижнической жизни, но родители заставили его жениться. В первую же ночь после свадьбы он оставил дом, отдал все имущество бедным и отправился в Эдессу, где 17 лет жил при церкви, посвятив время молитве. Впоследствии преподобный тайно начал странствовать на корабле, но буря вернула его в Рим. Мужчина снова поселился в родительском доме, но уже как нищий, терпя унижения. Впрочем, это не мешало Алексею проводить время за молитвой. Перед смертью святой написал свиток со своей историей, о которой впоследствии узнали и его родители. Алексея похоронили по всем христианским традициям.

Что нельзя делать

Не стоит думать о плохом.

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать.

Не следует отказывать в помощи, потому что тогда привлечете негативные события в будущем.

Народные приметы

Если на улице ветрено, то ожидайте холодов.

Если сегодня солнечно, то в этом году будет обильный урожай.

Если увидите ласточек, то весна будет теплой.

Если на небе хорошо видны звезды, то вскоре будет тепло.

Что еще отмечают

День мобилизационного работника. Его ежегодно отмечают с 2000 года. Сначала этот день праздновали 14 сентября, но впоследствии эту дату изменили в связи с первой масштабной мобилизацией в Украине, которая произошла 17 марта 2014-го.

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