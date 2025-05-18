Какой церковный праздник в воскресенье, 18 мая: почему сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся

18 мая верующие чтят память святых мучеников Феодота и других. Он тайно помогал христианам, которых преследовали язычники.

В этот день наши предки собирали лекарственные травы в лесу. О запретах и приметах на 18 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святых мучеников Феодота и других

Он жил в III веке в городе Анкире и тайно исповедовал христианство. В то время происходили жестокие гонения на верующих, поэтому мужчина, рискуя собственной жизнью, предоставлял приют, еду и поддержку преследуемым христианам в своем отеле. Кроме этого, мужчина занимался захоронением тел умерших мучеников по всем христианским традициям. В частности, это касается семи женщин – Александры, Текусы, Фаины, Клавдии, Ефросии, Матроны и Юлии, которых после пыток утопили в озере. Когда язычники узнали, что Феодот похоронил тела верующих, то решили его схватить. Феодот открыто осудил язычество и заявил о своей вере во Христа. Из-за этого святого жестоко пытали, а затем казнили.

Что нельзя делать

Не следует начинать делать новые дела.

Нельзя совершать дорогие покупки.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, потому что тогда привлечете финансовые трудности.

Не рекомендуется сплетничать, сквернословить, конфликтовать и завидовать.

Народные приметы

Если услышите пение птиц, то ожидайте дождей.

Если на небе хорошо видны звезды, то скоро будет тепло.

Если увидите стаю птиц, то в этом году будет обильный урожай.

Если утром на траве заметите росу, то ожидайте потепления.

Что еще отмечают

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Его ввели в 2015 году в Украине. С 18 по 20 мая 1944 года происходило насильственное выселение крымских татар из Крыма.