Какой церковный праздник во вторник, 18 марта: почему сегодня нельзя развлекаться

18 марта верующие чтят память святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Он защищал православную веру и написал много религиозных произведений.

В этот день наши предки начинали сажать овощи. О запретах и приметах на 18 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского

Он родился в IV веке и первые годы своей жизни провел в Иерусалиме. Там Кирилл получил образование и занимался изучением наук и Священного Писания. В 345 году его посвятили в сан пресвитера, а через некоторое время он начал занимать должность руководителя Иерусалимской кафедры. Мужчина активно защищал христианство и проповедовал веру среди людей. Кроме этого, святой написал немалое количество религиозных произведений. В 351 году Кирилл увидел на небе знак в виде Господнего креста. Это событие запомнилось людям, поэтому его считали пророческим знаком.

Что нельзя делать

Не стоит стричь ногти и волосы.

Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.

Не следует развлекаться и веселиться, потому что тогда притянете несчастье в жизнь.

Нельзя пить алкоголь.

Народные приметы

Если снег еще не растаял, то в этом году будет хороший урожай.

Если услышите комаров, то в ближайшее время будет солнечно.

Если птицы уже вернулись из теплых краев, то погода будет сухой.

Если растения начали расцветать, то апрель будет теплым.

Что еще отмечают

Всемирный день переработки. Его ежегодно отмечают 18 марта. Этот праздник основало Бюро международной переработки с целью повышения осведомленности людей о сортировке мусора и проблемы загрязнения Земли.

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