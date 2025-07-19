Отметим, ранее мы уже писали о других профессиональных праздниках июля 2025 года.
19 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя употреблять алкоголь
- 19 июля почитается память преподобной Макрины.
- Сегодня также отмечают День тренера в Украине.
19 июля верующие чтят память преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого. Она посвятила свою жизнь служению Господу.
В этот день наши предки собирали урожай овощей. О запретах и приметах на 19 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Смотрите также Календарь религиозных праздников на июль 2025 года: что будут отмечать украинцы
День памяти святой преподобной Макрины
Она родилась в начале IV века в набожной семье в Каппадокии. Макрина читала священные книги и псалмы, помогала в домашней работе, не стремилась к развлечениям и отличалась скромностью. Ее жених умер еще до свадьбы, поэтому девушка решила посвятить жизнь Богу, отказавшись от замужества. После смерти отца она стала опорой семьи, поэтому вместе с мамой занималась воспитанием младших братьев и сестер. Через некоторое время Макрина убедила мать изменить свою жизнь и уйти в монастырь. После смерти мамы святая стала настоятельницей обители. Макрина отошла в вечность в 380 году.
Что нельзя делать?
- Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- Не стоит заниматься охотой и рыбалкой.
- Не следует пить алкоголь, потому что тогда скоро заболеете.
Народные приметы
- Если на улице идет дождь, то в этом году будет неурожай.
- Если на улице солнечно, то будет хороший урожай.
- Если уже давно не было дождя, то осень придет поздно.
- Если увидите на небе радугу, то август будет жарким.
Что еще отмечают?
День тренера в Украине. Его ежегодно отмечают 19 июля. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 19 июля 1996 года Украина впервые появилась на Олимпийских соревнованиях как независимая страна.