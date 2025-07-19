19 июля верующие чтят память преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого. Она посвятила свою жизнь служению Господу.

В этот день наши предки собирали урожай овощей. О запретах и приметах на 19 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святой преподобной Макрины

Она родилась в начале IV века в набожной семье в Каппадокии. Макрина читала священные книги и псалмы, помогала в домашней работе, не стремилась к развлечениям и отличалась скромностью. Ее жених умер еще до свадьбы, поэтому девушка решила посвятить жизнь Богу, отказавшись от замужества. После смерти отца она стала опорой семьи, поэтому вместе с мамой занималась воспитанием младших братьев и сестер. Через некоторое время Макрина убедила мать изменить свою жизнь и уйти в монастырь. После смерти мамы святая стала настоятельницей обители. Макрина отошла в вечность в 380 году.

Что нельзя делать?

Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит заниматься охотой и рыбалкой.

Не следует пить алкоголь, потому что тогда скоро заболеете.

Народные приметы

Если на улице идет дождь, то в этом году будет неурожай.

Если на улице солнечно, то будет хороший урожай.

Если уже давно не было дождя, то осень придет поздно.

Если увидите на небе радугу, то август будет жарким.

Что еще отмечают?

День тренера в Украине. Его ежегодно отмечают 19 июля. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 19 июля 1996 года Украина впервые появилась на Олимпийских соревнованиях как независимая страна.