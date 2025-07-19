19 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна вживати алкоголь

У цей день наші предки збирали врожай овочів. Про заборони й прикмети на 19 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святої преподобної Макрини

Вона народилася на початку IV століття в побожній родині в Каппадокії. Макрина читала священні книги та псалми, допомагала в хатній роботі, не прагнула розваг і відзначалася скромністю. Її наречений помер ще до весілля, тож дівчина вирішила присвятити життя Богові, відмовившись від заміжжя. Після смерті батька вона стала опорою родини, тому разом з мамою займалася вихованням молодших братів і сестер. Через деякий час Макрина переконала матір змінити своє життя та піти в монастир. Після смерті мами свята стала настоятелькою обителі. Макрина відійшла у вічність у 380 році.

Що не можна робити?

Не рекомендується лихословити та конфліктувати.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто займатися полюванням та риболовлею.

Не слід пити алкоголь, бо тоді скоро захворієте.

Народні прикмети

Якщо надворі йде дощ, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо на вулиці сонячно, то буде гарний врожай.

Якщо вже давно не було дощу, то осінь прийде пізно.

Якщо побачите на небі веселку, то серпень буде спекотним.

Що ще відзначають?

День тренера в Україні. Його щорічно відзначають 19 липня. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 19 липня 1996 року Україна вперше з'явилася на Олімпійських змаганнях як незалежна країна.