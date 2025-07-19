19 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна вживати алкоголь

У цей день наші предки збирали врожай овочів. Про заборони й прикмети на 19 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святої преподобної Макрини
Вона народилася на початку IV століття в побожній родині в Каппадокії. Макрина читала священні книги та псалми, допомагала в хатній роботі, не прагнула розваг і відзначалася скромністю. Її наречений помер ще до весілля, тож дівчина вирішила присвятити життя Богові, відмовившись від заміжжя. Після смерті батька вона стала опорою родини, тому разом з мамою займалася вихованням молодших братів і сестер. Через деякий час Макрина переконала матір змінити своє життя та піти в монастир. Після смерті мами свята стала настоятелькою обителі. Макрина відійшла у вічність у 380 році.
Що не можна робити?
- Не рекомендується лихословити та конфліктувати.
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
- Не варто займатися полюванням та риболовлею.
- Не слід пити алкоголь, бо тоді скоро захворієте.
Народні прикмети
- Якщо надворі йде дощ, то цьогоріч буде неврожай.
- Якщо на вулиці сонячно, то буде гарний врожай.
- Якщо вже давно не було дощу, то осінь прийде пізно.
- Якщо побачите на небі веселку, то серпень буде спекотним.
Що ще відзначають?
День тренера в Україні. Його щорічно відзначають 19 липня. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 19 липня 1996 року Україна вперше з'явилася на Олімпійських змаганнях як незалежна країна.
Зазначимо, раніше ми вже писали про інші професійні свята липня 2025 року.