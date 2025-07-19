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lifestyle 24 Новости о традициях 19 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя употреблять алкоголь
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19 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя употреблять алкоголь

Влада Пономарева
Основные тезисы
  • 19 июля почитается память преподобной Макрины.
  • Сегодня также отмечают День тренера в Украине.
Какой праздник 19 июля
Какой праздник 19 июля / Коллаж LifeStyle24

Обратите внимание! Этот материал носит исключительно развлекательный характер. Народные приметы, астрология, тарология, нумерология и другие эзотерические практики не являются наукой и не могут служить основой для принятия важных решений.

19 июля верующие чтят память преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого. Она посвятила свою жизнь служению Господу.

В этот день наши предки собирали урожай овощей. О запретах и приметах на 19 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святой преподобной Макрины

Она родилась в начале IV века в набожной семье в Каппадокии. Макрина читала священные книги и псалмы, помогала в домашней работе, не стремилась к развлечениям и отличалась скромностью. Ее жених умер еще до свадьбы, поэтому девушка решила посвятить жизнь Богу, отказавшись от замужества. После смерти отца она стала опорой семьи, поэтому вместе с мамой занималась воспитанием младших братьев и сестер. Через некоторое время Макрина убедила мать изменить свою жизнь и уйти в монастырь. После смерти мамы святая стала настоятельницей обители. Макрина отошла в вечность в 380 году.

Что нельзя делать?

  • Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не стоит заниматься охотой и рыбалкой.
  • Не следует пить алкоголь, потому что тогда скоро заболеете.

Народные приметы

  • Если на улице идет дождь, то в этом году будет неурожай.
  • Если на улице солнечно, то будет хороший урожай.
  • Если уже давно не было дождя, то осень придет поздно.
  • Если увидите на небе радугу, то август будет жарким.

Что еще отмечают?

День тренера в Украине. Его ежегодно отмечают 19 июля. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 19 июля 1996 года Украина впервые появилась на Олимпийских соревнованиях как независимая страна.

Отметим, ранее мы уже писали о других профессиональных праздниках июля 2025 года.