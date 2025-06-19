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19 июня, 07:00
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Какой церковный праздник в четверг, 19 июня: почему сегодня нельзя тратить много денег

Влада Пономарева
Основні тези
  • 19 июня верующие чтят память святого апостола Иуды.
  • Сегодня также отмечают День фермера в Украине, установлен в 2020 году для чествования работы фермеров.

19 июня верующие чтят память святого апостола Иуды, брата Господня. Мужчина проповедовал Священное Писание во многих странах и погиб мученической смертью.

В этот день наши предки работали на пасеках и продавали мед. О запретах и приметах на 19 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Тернопольскую епархию Православной Церкви Украины.

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День памяти святого апостола Иуды, брата Господня по плоти

Он был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и происходил из рода царя Давида. Сначала Иуда не признавал божественности Спасителя, но впоследствии искренне уверовал в Него и присоединился к апостолам. В Священном Писании святой также упоминается под именами Фаддей, Левий и Варсава. Известно, что после Вознесения Христа Иуда активно проповедовал Евангелие в Иудее, Самарии, Аравии, Месопотамии, Сирии и Армении. Кроме этого, апостол написал соборное послание, в котором призывал христиан к чистоте, веры, любви и добрых дел, предупреждая об опасности. Примерно в 80-м году мужчина погиб мученической смертью в Армении. Его распяли и убили стрелами.

Что нельзя делать

  • Не следует употреблять алкоголь и переедать.
  • Нельзя тратить много денег, потому что тогда накличете финансовые трудности в семью.
  • Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не рекомендуется давать деньги в долг.

Народные приметы

  • Если сегодня на небе увидите радугу, то ожидайте потепления.
  • Если пойдет дождь, то скоро будет холодно.
  • Если на улице тепло, то лето будет жарким.
  • Если кот будет спать целый день, то вскоре будет ливень.

Что еще отмечают

День фермера в Украине. Его ежегодно отмечают 19 июня. Этот профессиональный праздник установили в 2020 году благодаря Указу Президента Украины Владимира Зеленского. Главная цель этого дня – почтить работу фермеров и поддержать развитие фермерского движения в стране.