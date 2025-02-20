Какой церковный праздник в четверг, 20 февраля: почему сегодня нельзя мыться холодной водой
20 февраля верующие чтят память преподобного Льва, епископа Катанского. Он имел дар чудотворения и исцеления от болезней.
В этот день наши предки вспоминали умерших родственников. О запретах и приметах на 20 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Льва, епископа Катанского
Он был епископом в городе Катании. Мужчина преданно служил Господу и никогда не отказывал в помощи нуждающимся. За это святой получил дар чудотворения и исцеления от болезней. В городе также жил волшебник, по имени Илиодор, который ранее был христианином, но впоследствии отрекся от Иисуса. Лев пытался убедить мужчину поверить снова в Бога, но тот отказывался. Однажды Илиодор пришел в церковь во время богослужения и попытался заставить верующих отречься от Господа. Лев и волшебник вышли на площадь, где преподобный приказал ему покаяться в грехах. Святой разжег костер и стал туда вместе с Илиодором. Волшебник погиб, а Лев никак не пострадал. Об этом чуде еще долго говорили верующие.
Что нельзя делать
- Не рекомендуется начинать делать ремонт.
- Не стоит стричь ногти и волосы.
- Нельзя спорить и ссориться с родными.
- Не следует мыться холодной водой, потому что существует высокий риск заболеть.
Народные приметы народные приметы
- Если сегодня пойдет мокрый снег, то ожидайте оттепель.
- Если вороны будут летать высоко, то в течение недели будут морозы.
- Если на улице ветрено, то в этом году будет хороший урожай.
- Если небо облачное, то вскоре наступит потепление.
Что еще отмечают
День Героев Небесной Сотни. Этот праздник утвердил Указ пятого Президента Украины Петра Порошенко в 2015 году. Во время Революции Достоинства, а именно с 18 по 20 февраля 2014-го, погибло наибольшее количество людей. Режим Виктора Януковича стремился завершить мирные протесты силой, поэтому приказал жестоко расстреливать протестующих. Борцов за демократию, права и свободы человека стали называть Небесной Сотней.
День начала российской агрессии против Украины. Именно 20 февраля 2014 года Россия начала военную операцию с целью захвата Крыма. Впоследствии враг оккупировал полуостров и напал на восток Украины. Через 10 лет Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.