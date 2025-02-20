У цей день наші предки згадували померлих родичів. Про заборони й прикмети на 20 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті преподобного Лева, єпископа Катанського

Він був єпископом у місті Катанії. Чоловік віддано служив Господу та ніколи не відмовляв у допомозі нужденним. За це святий отримав дар чудотворення та зцілення від хвороб. У місті також жив чарівник, на ім'я Іліодор, який раніше був християнином, але згодом зрікся Ісуса. Лев намагався переконати чоловіка повірити знову в Бога, але той відмовлявся. Одного дня Іліодор прийшов до церкви під час богослужіння і спробував змусити вірян зректися Господа. Лев і чарівник вийшли на площу, де преподобний наказав йому покаятися у гріхах. Святий розпалив вогнище та став туди разом з Іліодором. Чарівник загинув, а Лев ніяк не постраждав. Про це диво ще довго говорили віряни.

Що не можна робити

Не рекомендується починати робити ремонт.

Не варто стригти нігті та волосся.

Не можна сперечатися та сваритися з рідними.

Не слід митися холодною водою, бо існує високий ризик захворіти.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде мокрий сніг, то очікуйте відлигу.

Якщо ворони літатимуть високо, то протягом тижня будуть морози.

Якщо надворі вітряно, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо небо хмарне, то незабаром настане потепління.

Що ще відзначають

День Героїв Небесної Сотні. Це свято затвердив Указ п'ятого Президента України Петра Порошенка у 2015 році. Під час Революції Гідності, а саме з 18 по 20 лютого 2014-го, загинула найбільша кількість людей. Режим Віктора Януковича прагнув завершити мирні протести силою, тому наказав жорстоко розстрілювати протестувальників. Борців за демократію, права та свободи людини стали називати Небесною Сотнею.

День початку російської агресії проти України. Саме 20 лютого 2014 року Росія розпочала військову операцію з метою захоплення Криму. Згодом ворог окупував півострів і напав на схід України. Через 10 років Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.