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24 марта, 07:00
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Какой церковный праздник в понедельник, 24 марта: почему сегодня нельзя поднимать деньги с пола

Влада Пономарева
Основні тези
  • 24 марта чтят память преподобного Захария.
  • Сегодня также отмечают Международный день борьбы с депрессией.

24 марта верующие чтят память преподобного Захария. Он придерживался строгого поста и преданно служил Богу.

В этот день наши предки собирали березовый сок. О запретах и приметах на 24 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Захария

До наших времен сохранилось немного информации о жизни преподобного Захария. Известно, что он был монахом в Киево-Печерской Лавре и много помогал бедным и нуждающимся. Кроме этого, человек придерживался строгого поста и употреблял пищу только после захода солнца. За это Захария начали называть посредником, а через некоторое время о нем заговорили как о человеке, который может изгонять бесов и исцелять души. По преданию, Захарий мог даже видеть ангелов.

Что нельзя делать

  • Нельзя употреблять мясные и молочные продукты, поскольку продолжается Великий пост.
  • Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не следует поднимать деньги с пола, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.
  • Не рекомендуется сквернословить и завидовать.

Народные приметы

  • Если на улице туманно, то в этом году будет обильный урожай.
  • Если сегодня солнечно, то весна будет теплой.
  • Если выпадет снег, то ожидайте морозов.
  • Если весь снег уже растаял, то летом часто будут идти дожди.

Что еще отмечают

Международный день борьбы с депрессией. Его ежегодно отмечают 24 марта. В этот день люди распространяют информацию об опасности этого заболевания и методах его лечения. Также добровольцы проводят просветительские мероприятия, чтобы подчеркнуть основные проблемы, с которыми сталкиваются те, кто борется с депрессией.

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