У цей день наші предки збирали березовий сік. Про заборони й прикмети на 24 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті преподобного Захарія
До наших часів збереглося небагато інформації про життя преподобного Захарія. Відомо, що він був ченцем у Києво-Печерській Лаврі та багато допомагав бідним і нужденним. Крім цього, чоловік дотримувався суворого посту та вживав їжу лише після заходу сонця. За це Захарія почали називати посником, а через деякий час про нього заговорили як про людину, яка може виганяти бісів і зцілювати душі. За переказами, Захарій міг навіть бачити ангелів.
Що не можна робити
- Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, оскільки триває Великий піст.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід підіймати гроші з підлоги, бо тоді привабите нечисту силу в дім.
- Не рекомендується лихословити та заздрити.
Народні прикмети
- Якщо надворі туманно, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо сьогодні сонячно, то весна буде теплою.
- Якщо випаде сніг, то очікуйте морозів.
- Якщо весь сніг вже розтанув, то влітку часто дощитиме.
Що ще відзначають
Міжнародний день боротьби з депресією. Його щорічно відзначають 24 березня. У цей день люди поширюють інформацію про небезпеку цього захворювання та методи його лікування. Також добровольці проводять просвітницькі заходи, щоб наголосити на основних проблемах, з якими стикаються ті, хто бореться з депресією.
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