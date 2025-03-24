У цей день наші предки збирали березовий сік. Про заборони й прикмети на 24 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Календар релігійних свят на березень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті преподобного Захарія

До наших часів збереглося небагато інформації про життя преподобного Захарія. Відомо, що він був ченцем у Києво-Печерській Лаврі та багато допомагав бідним і нужденним. Крім цього, чоловік дотримувався суворого посту та вживав їжу лише після заходу сонця. За це Захарія почали називати посником, а через деякий час про нього заговорили як про людину, яка може виганяти бісів і зцілювати душі. За переказами, Захарій міг навіть бачити ангелів.

Що не можна робити

Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, оскільки триває Великий піст.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід підіймати гроші з підлоги, бо тоді привабите нечисту силу в дім.

Не рекомендується лихословити та заздрити.

Народні прикмети

Якщо надворі туманно, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо сьогодні сонячно, то весна буде теплою.

Якщо випаде сніг, то очікуйте морозів.

Якщо весь сніг вже розтанув, то влітку часто дощитиме.

Що ще відзначають

Міжнародний день боротьби з депресією. Його щорічно відзначають 24 березня. У цей день люди поширюють інформацію про небезпеку цього захворювання та методи його лікування. Також добровольці проводять просвітницькі заходи, щоб наголосити на основних проблемах, з якими стикаються ті, хто бореться з депресією.

Якщо вам цікаво дізнатися більше про інші свята березня 2025 року, то наша редакція підготувала про це матеріал.