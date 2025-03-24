У цей день наші предки збирали березовий сік. Про заборони й прикмети на 24 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Захарія

До наших часів збереглося небагато інформації про життя преподобного Захарія. Відомо, що він був ченцем у Києво-Печерській Лаврі та багато допомагав бідним і нужденним. Крім цього, чоловік дотримувався суворого посту та вживав їжу лише після заходу сонця. За це Захарія почали називати посником, а через деякий час про нього заговорили як про людину, яка може виганяти бісів і зцілювати душі. За переказами, Захарій міг навіть бачити ангелів.

Що не можна робити

  • Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, оскільки триває Великий піст.
  • Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не слід підіймати гроші з підлоги, бо тоді привабите нечисту силу в дім.
  • Не рекомендується лихословити та заздрити.
  • Якщо надворі туманно, то цьогоріч буде рясний врожай.
  • Якщо сьогодні сонячно, то весна буде теплою.
  • Якщо випаде сніг, то очікуйте морозів.
  • Якщо весь сніг вже розтанув, то влітку часто дощитиме.

Що ще відзначають

Міжнародний день боротьби з депресією. Його щорічно відзначають 24 березня. У цей день люди поширюють інформацію про небезпеку цього захворювання та методи його лікування. Також добровольці проводять просвітницькі заходи, щоб наголосити на основних проблемах, з якими стикаються ті, хто бореться з депресією.

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