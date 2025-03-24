В этот день наши предки собирали березовый сок. О запретах и приметах на 24 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Захария

До наших времен сохранилось немного информации о жизни преподобного Захария. Известно, что он был монахом в Киево-Печерской Лавре и много помогал бедным и нуждающимся. Кроме этого, человек придерживался строгого поста и употреблял пищу только после захода солнца. За это Захария начали называть посредником, а через некоторое время о нем заговорили как о человеке, который может изгонять бесов и исцелять души. По преданию, Захарий мог даже видеть ангелов.

Что нельзя делать

Нельзя употреблять мясные и молочные продукты, поскольку продолжается Великий пост.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует поднимать деньги с пола, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.

Не рекомендуется сквернословить и завидовать.

Народные приметы

Если на улице туманно, то в этом году будет обильный урожай.

Если сегодня солнечно, то весна будет теплой.

Если выпадет снег, то ожидайте морозов.

Если весь снег уже растаял, то летом часто будут идти дожди.

Что еще отмечают

Международный день борьбы с депрессией. Его ежегодно отмечают 24 марта. В этот день люди распространяют информацию об опасности этого заболевания и методах его лечения. Также добровольцы проводят просветительские мероприятия, чтобы подчеркнуть основные проблемы, с которыми сталкиваются те, кто борется с депрессией.

Если вам интересно узнать больше о других праздниках марта 2025 года, то наша редакция подготовила об этом материал.