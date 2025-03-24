В этот день наши предки собирали березовый сок. О запретах и приметах на 24 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Захария
До наших времен сохранилось немного информации о жизни преподобного Захария. Известно, что он был монахом в Киево-Печерской Лавре и много помогал бедным и нуждающимся. Кроме этого, человек придерживался строгого поста и употреблял пищу только после захода солнца. За это Захария начали называть посредником, а через некоторое время о нем заговорили как о человеке, который может изгонять бесов и исцелять души. По преданию, Захарий мог даже видеть ангелов.
Что нельзя делать
- Нельзя употреблять мясные и молочные продукты, поскольку продолжается Великий пост.
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
- Не следует поднимать деньги с пола, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.
- Не рекомендуется сквернословить и завидовать.
Народные приметы
- Если на улице туманно, то в этом году будет обильный урожай.
- Если сегодня солнечно, то весна будет теплой.
- Если выпадет снег, то ожидайте морозов.
- Если весь снег уже растаял, то летом часто будут идти дожди.
Что еще отмечают
Международный день борьбы с депрессией. Его ежегодно отмечают 24 марта. В этот день люди распространяют информацию об опасности этого заболевания и методах его лечения. Также добровольцы проводят просветительские мероприятия, чтобы подчеркнуть основные проблемы, с которыми сталкиваются те, кто борется с депрессией.
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