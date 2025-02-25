25 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя ложиться спать днем
25 февраля верующие чтят память святого Тарасия, архиепископа Константинопольского. Он в течение 22 лет руководил церковью.
В этот день наши предки шли в храм, где молились святым и просили у них здоровья. О запретах и приметах на 25 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого Тарасия, архиепископа Константинопольского
Он родился в Константинополе и получил там хорошее образование. Тарасий работал советником императора Константина VI Багрянородного. Тогда велась активная борьба против использования икон, а патриархом Константинопольским был святитель Павел. Впрочем, как-то мужчина решил передать управление церковью Тарасию в 784 году. С тех пор он неоднократно помогал бедным и нуждающимся, тратя свое имущество на добрые дела. Также Тарасий построил монастырь на проливе Босфор, где его похоронили в 806 году.
Что нельзя делать
- Не стоит бездельничать.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не рекомендуется ложиться спать днем, потому что тогда скоро заболеете.
- Не следует желать кому-то зла.
Народные приметы
- Если на улице хорошая погода, то летом часто будет идти дождь.
- Если сегодня ветрено, то ожидайте потепления.
- Если выпадет снег, то весна придет поздно.
- Если сегодня пойдет дождь, то в ближайшее время будет холодно.
Что еще отмечают
День украинской женщины. Его ежегодно отмечают 25 февраля. Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день родилась выдающаяся украинская писательница и общественный деятель Леся Украинка, которая стала символом силы, мудрости и несокрушимости. Этот праздник должен почтить вклад женщин в развитие общества, культуры, науки и борьбу за независимость.