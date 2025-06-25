25 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя заниматься тяжелым физическим трудом

25 июня верующие чтят память святой преподобномученицы Февронии. Она погибла из-за преданности Богу.

В этот день наши предки помогали нуждающимся. О запретах и приметах на 25 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святой преподобномученицы Февронии

Она жила в III веке, когда происходили гонения на христиан во времена правления императора Диоклетиана. Феврония росла в монастыре в городе Сиваполе, где ее воспитывала тетя. Святая была чрезвычайно набожной и часто читала Священное Писание, а ее уважительное отношение к Богу обратило многих язычников к вере во Христа, в частности молодую вдову Иерию. Однажды в монастырь прибыли воины, которые преследовали христиан. Тяжелобольная Феврония осталась в общине, поэтому женщину схватили. Святую пытались заставить отречься от Христа и почтить языческих богов, но она отказалась. Из-за этого Февронию казнили.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, потому что тогда привлечете несчастье в семью.

Не следует куда-то переезжать.

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Не стоит отказывать в помощи бедным и нуждающимся.

Народные приметы

Если на небе увидите радугу, то скоро пойдет дождь.

Если сегодня будет жарко, то в этом году ожидайте плохого урожая.

Если на улице облачно, то такая погода продержится еще несколько недель.

Если на улице заметите клевер, то вскоре будет ливень.

Что еще отмечают

День таможенника Украины. Его ежегодно отмечают 25 июня. В этот день принято поздравлять специалистов, которые борются с контрабандой, способствуют внешнеэкономическим связям и защищают национальные интересы.

Международный день моряка. Его начали отмечать с 2011 года. Этот праздник чествует вклад моряков в мировую торговлю и экономику.