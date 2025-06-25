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25 июня, 07:00
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25 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя заниматься тяжелым физическим трудом

Влада Пономарева
Основні тези
  • 25 июня чтят память святой преподобномученицы Февронии, которая погибла за преданность Богу, отказавшись отречься от Христа.
  • Сегодня также отмечают День таможенника Украины и Международный день моряка.

25 июня верующие чтят память святой преподобномученицы Февронии. Она погибла из-за преданности Богу.

В этот день наши предки помогали нуждающимся. О запретах и приметах на 25 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святой преподобномученицы Февронии

Она жила в III веке, когда происходили гонения на христиан во времена правления императора Диоклетиана. Феврония росла в монастыре в городе Сиваполе, где ее воспитывала тетя. Святая была чрезвычайно набожной и часто читала Священное Писание, а ее уважительное отношение к Богу обратило многих язычников к вере во Христа, в частности молодую вдову Иерию. Однажды в монастырь прибыли воины, которые преследовали христиан. Тяжелобольная Феврония осталась в общине, поэтому женщину схватили. Святую пытались заставить отречься от Христа и почтить языческих богов, но она отказалась. Из-за этого Февронию казнили.

Что нельзя делать

  • Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, потому что тогда привлечете несчастье в семью.
  • Не следует куда-то переезжать.
  • Нельзя сквернословить и конфликтовать.
  • Не стоит отказывать в помощи бедным и нуждающимся.

Народные приметы

  • Если на небе увидите радугу, то скоро пойдет дождь.
  • Если сегодня будет жарко, то в этом году ожидайте плохого урожая.
  • Если на улице облачно, то такая погода продержится еще несколько недель.
  • Если на улице заметите клевер, то вскоре будет ливень.

Что еще отмечают

День таможенника Украины. Его ежегодно отмечают 25 июня. В этот день принято поздравлять специалистов, которые борются с контрабандой, способствуют внешнеэкономическим связям и защищают национальные интересы.

Международный день моряка. Его начали отмечать с 2011 года. Этот праздник чествует вклад моряков в мировую торговлю и экономику.