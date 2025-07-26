Какой церковный праздник в субботу, 26 июля: почему сегодня нельзя шить и вышивать
- 26 июля верующие чтят память святого мученика Ермолая, которого казнили за преданность Богу.
- Сегодня также отмечают День дяди и тети.
26 июля верующие чтят память святого мученика Ермолая. Его казнили за преданность Богу.
В этот день наши предки собирали урожай. О запретах и приметах на 26 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого мученика Ермолая
Он был священником в Никодимии в III веке. После жестокого гонения христиан императором Максимианом Ермолай вместе с другими верующими начал скрываться. Мужчина продолжал проповедовать веру среди людей. Однажды он встретил молодого язычника и обратил его в христианство, а затем крестил. Однако впоследствии начались новые преследования, из-за чего святого схватили. Ермолая заставляли отречься от Христа и принести жертвы идолам, но тот отказался. В связи с этим, через некоторое время его казнили.
Что нельзя делать?
- Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать, потому что тогда сократите себе продолжительность жизни.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- Не следует занимать или брать деньги в долг.
- Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.
Народные приметы
- Если увидите кукушку, то осень будет поздней.
- Если на улице солнечно, то скоро пойдет дождь.
- Если заметите росу на траве, то осень придет рано.
- Если вечером на небе плохо видно звезды, то в этом году будет неурожай.
Что еще отмечают?
День дяди и тети. Его ежегодно отмечают 26 июля. Этот праздник сначала установили в США, а впоследствии он распространился другими странами мира.