Какой церковный праздник в четверг, 26 июня: почему сегодня нельзя жениться и венчаться

26 июня верующие чтят память преподобного Давида Солунского. Он был известным подвижником, который всю свою жизнь посвятил Богу.

В этот день наши предки собирали урожай клубники. О запретах и приметах на 26 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Давида Солунского

Он начал свой духовный путь в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, где много молился и служил Богу. Впоследствии святой поселился вблизи города Солуни и прожил 70 лет в шалаше. При жизни он придерживался строгого поста и представал перед многими испытаниями. Несмотря на все жизненные трудности, человек не отрекся от веры, за что Господь наградил его даром чудотворения. Так, святой исцелял больных и помогал всем, кто обращался к нему с просьбами. Примерно в 540 году Давид отошел в вечность.

Что нельзя делать

Нельзя брать или занимать деньги в долг.

Не следует жениться и венчаться, потому что тогда придется скоро расторгнуть брак.

Не стоит обижать животных.

Не рекомендуется ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

Если на улице дождь, то лето будет влажным.

Если на улице жарко, ожидайте засухи.

Если сегодня увидите много клубники, то зима будет суровой.

Если небо ясное, то вскоре будет хорошая погода.

Что еще отмечают

День крымскотатарского флага. Его ежегодно отмечают 26 июня, начиная с 2010 года. Флаг крымских татар символизирует национальное возрождение целого народа. На этом символе можно заметить желтую тамгу – эмблему, что ставили ранее на родовое имущество.

Добавим, наша редакция уже подготовила материал о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.