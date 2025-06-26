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lifestyle 24 Новости о традициях Яке церковне свято у четвер, 26 червня: чому сьогодні не можна одружуватися та вінчатися
26 июня, 07:00
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Какой церковный праздник в четверг, 26 июня: почему сегодня нельзя жениться и венчаться

Влада Пономарева
Основні тези
  • 26 июня верующие чтят память преподобного Давида Солунского.
  • Сегодня также отмечают День крымскотатарского флага.

26 июня верующие чтят память преподобного Давида Солунского. Он был известным подвижником, который всю свою жизнь посвятил Богу.

В этот день наши предки собирали урожай клубники. О запретах и приметах на 26 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Давида Солунского

Он начал свой духовный путь в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, где много молился и служил Богу. Впоследствии святой поселился вблизи города Солуни и прожил 70 лет в шалаше. При жизни он придерживался строгого поста и представал перед многими испытаниями. Несмотря на все жизненные трудности, человек не отрекся от веры, за что Господь наградил его даром чудотворения. Так, святой исцелял больных и помогал всем, кто обращался к нему с просьбами. Примерно в 540 году Давид отошел в вечность.

Что нельзя делать

  • Нельзя брать или занимать деньги в долг.
  • Не следует жениться и венчаться, потому что тогда придется скоро расторгнуть брак.
  • Не стоит обижать животных.
  • Не рекомендуется ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

  • Если на улице дождь, то лето будет влажным.
  • Если на улице жарко, ожидайте засухи.
  • Если сегодня увидите много клубники, то зима будет суровой.
  • Если небо ясное, то вскоре будет хорошая погода.

Что еще отмечают

День крымскотатарского флага. Его ежегодно отмечают 26 июня, начиная с 2010 года. Флаг крымских татар символизирует национальное возрождение целого народа. На этом символе можно заметить желтую тамгу – эмблему, что ставили ранее на родовое имущество.

Добавим, наша редакция уже подготовила материал о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.